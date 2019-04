Se il giardinaggio è tra le attività migliori per rilassarsi e stare a contatto con la natura, i fiori di primavera, bulbi e piante da sfoggiare in terrazza, sono la soluzione ideale per creare un’oasi su misura.

I colori danno nuova vita al giardino, i profumi, così delicati, rendono ancora più piacevole il leggere un libro in balcone sotto al primo sole di primavera. La bella stagione porta con sé la voglia di stare all’aria aperta e di fare del proprio angolo di verde un vero e proprio rifugio. Ma quali fiori scegliere?

Che siano gladioli o tulipani, giaggioli o dalie, poco importa: scegliete quelli che più vi piacciono e più rispettano lo stile della vostra casa, senza aver timore di esagerare.

Di seguito, i fiori di primavera bulbi e piante che possono essere acquistati su Amazon.

Fiori primavera: bulbi tulipani, gladioli e diverse varianti

Mettono subito allegria e durano parecchio, tinteggiando di nuovi colori tanto il giardino quanto il terrazzo. Tra i fiori di primavera i bulbi sono in assoluto i più popolari: che siano gladioli o tulipani, qui trovate i migliori disponibili su Amazon.

Gladioli bulbi

Fiori di primavera, i gladioli di Jub Holland: l’Olanda, si sa, è la terra dei tulipani e di tutti i bulbi. Coloratissimi, bellissimi in terrazza così come in vaso su un tavolino da salotto, i gladioli sono bulbi davvero scenografici. La confezione proposta da Jub Holland contiene ben 100 bulbi di questa varietà, di tutti i colori, ideali da piantare in giardino o in una bella fioriera.

Pro : il rapporto qualità prezzo e la confezione, ottima anche per un regalo.

: il rapporto qualità prezzo e la confezione, ottima anche per un regalo. Prezzo consigliato: 25 euro. Scopri se è in sconto.

Bulbi da fiore primaverili

Bulbi da fiore in diverse varianti e colori: la confezione proposta da Floriana-Bulbose è di quelle da non perdere, soprattutto se si vuole dar vita a uno spazio verde originale senza pensarci troppo. Pescando a caso dal sacchetto, infatti, si hanno a disposizione 204 bulbi da fiore di diverse tipologie, colori, profumi. Un acquisto ottimo per la primavera se si ha a disposizione un ampio giardino per piantarli tutti.

Pro : la varietà dei bulbi.

: la varietà dei bulbi. Contro : necessità di un ampio spazio verde.

: necessità di un ampio spazio verde. Prezzo consigliato: 22 euro. Scopri se è in sconto.

Bulbi tulipani primaverili

Bulbi tulipani neri: la bellezza di un tulipano non si discute, ma se voleste scegliere una variante particolare allora l’ideale è il tulipano nero/viola, davvero affascinante e scenografico. Agrobits mette a disposizione un sacchetto con 20 bulbi di tulipani di questa speciale variante, l’ideale da piantare in giardino per dare subito un’aria sofisticata alla casa.

Pro : l’eleganza del tulipano nero/viola.

: l’eleganza del tulipano nero/viola. Contro : una sola varietà a disposizione.

: una sola varietà a disposizione. Prezzo consigliato: 8,20 euro. Scopri se è in sconto.

Fiori di primavera, bulbo singolo: le proposte migliori

Bulbo giglio bianco

Bulbo giglio di Sant’Antonio: fiori bianchi bellissimi, in grado di rendere l’atmosfera più elegante e ricercata. Il giglio di Sant’Antonio, detto anche della Madonna, nel suo colore bianco purissimo, è tra i più belli che si possano coltivare in primavera. Floriana-Bulbose lo rende disponibile su Amazon in una confezione mono bulbo, pronto per essere piantato nella tarda primavera.

Pro : la bellezza di un fiore protagonista,

: la bellezza di un fiore protagonista, Contro : il fatto che la confezione contenga solo un bulbo.

: il fatto che la confezione contenga solo un bulbo. Prezzo consigliato: 7,50 euro. Scopri se è in sconto.

Dalia bulbi

Tubero dalia multicolore: la dalia è uno dei fiori più belli di primavera e, pensate, in Messico il suo tubero è considerato altamente nutriente, tanto che nella bella stagione non è raro trovarlo sulle tavole locali. La confezione di Floriana-Bulbose mette a disposizione un solo tubero, ma di altà qualità. Se ne possono scegliere di diverse varianti: rossa, gialla, bianca; rosa; arancione e bianca e chi ne ha più ne metta.

Pro : ottimo prodotto e puntualità della consegna.

: ottimo prodotto e puntualità della consegna. Prezzo consigliato: 7,90 euro. Scopri se è in sconto.

Bulbi iris

Bulbo Iris Giaggiolo Germanica: la varietà di Iris proposta su Amazon da World of Flowers è di quelle che non si dimenticano, essendo che il suo colore arancione accesso illumina e rende più frizzante qualsiasi terrazzo. Bello da vedere e facile da coltivare, il giaggiolo è tra i fiori più belli e particolari della bella stagione.