Luna mini 3, caratteristiche e novità del dispositivo Foreo

Il nuovo arrivato in casa Foreo non ha nulla da invidiare agli altri prodotti skincare del brand svedese: il Foreo Luna mini 3 è l’ultimo beauty device per la pulizia del viso ideato dall’azienda di skintech in più rapida crescita al mondo. La gamma Luna, così, dopo aver conquistato celebrità come Chrissy Teigen e Nichola Joss (la visagista di Meghan Markle, ndr) si arricchisce di nuove sfaccettature per rendere il suo utilizzo sempre più intuitivo e implementare le sue performance. Dalle caratteristiche al prezzo, ecco tutte le novità del Luna mini 3 di Foreo.

Foreo Luna mini 3: caratteristiche e novità

La novità più divertente a caratterizzare il Luna mini 3 è Find My Luna: connessa tramite bluetooth e controllabile attraverso l’app Foreo, questa funzione permette di non perdere il proprio dispositivo grazie alla luce che si accende in base alla necessità, disposta alla sua base. Un modo sicuro per non restare senza il proprio Luna (e non impazzire a cercarlo dappertutto).

Le sue morbidissime spazzole, realizzate in silicone come tutte le altre della gamma, possono arrivare a rimuovere il 99,5% del sebo e della sporcizia dal viso. Un fatto non da poco se si vive in una città ad alto tasso di smog, utile da tenere a mente anche dopo un allenamento in palestra o una giornata in ufficio: la pelle del viso, pulita in profondità grazie a 8000 pulsazioni T-Sonic al minuto, ricomincia finalmente a respirare. In più, Foreo aggiunge la modalità Glow Boost della durata di 30 secondi: premendo il pulsante è possibile aumentare il grado di pulizia del viso rendendo la pelle ancora più luminosa, ideale per un trattamento dell’ultimo minuto.

Foreo Luna mini 3: come si usa

Come si usa Luna mini 3? Dopo aver attivato la connessione bluetooth sul proprio smartphone e aver sincronizzato l’app Foreo, è il momento di passare alla pulizia. Di seguito, ecco quali sono gli step da seguire:

Rimuovere tutto il trucco, inumidire la pelle e applicare il proprio detergente viso;

Premere una sola volta il pulsante per avviare la pulizia, oppure premerlo due volte per attivare la modalità Glow Boost della durata di 30 secondi;

Compiere dei movimenti circolari su guance, fronte naso e collo;

Premere per 3 secondi il pulsante universale, così da spegnere il dispositivo;

Sciacquare e asciugare il viso per poi procedere con la propria skincare routine abituale.

Foreo Luna mini 3: prezzo e dove acquistarlo

Quanto costa Luna mini 3? L’ultimo device di Foreo è disponibile al prezzo di 159 Euro sul sito Foreo e in anteprima su Sephora. Acquista ora