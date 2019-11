Friggitrice ad aria: come funziona e marche migliori

La friggitrice ad aria va via via sostituendo quella tradizionale ad olio, e DireDonna vi spiega come funziona e le marche e modelli migliori da acquistare. Vi starete domandando quali siano le differenze con le comuni friggitrici che si trovano nelle nostre cucine.

La friggitrice ad aria non necessita di olio, grazie alle alte temperature raggiunte nella camera di cottura. Sì, perché la croccantezza e la doratura non sono in realtà effetto semplicemente dell’olio, ma delle alte temperature raggiunte da questo durante la frittura. L’olio permette di toccare i 200°, ma nelle nuove friggitrici l’alimento è completamente circondato dall’aria, raggiungendo la stessa temperatura.

Il risultato? Cibi croccanti fuori, morbidi dentro e molto più salutari. Infatti, pur volendo inserire un cucchiaio di olio per insaporire, il consumo di grassi si riduce di ben l’80% rispetto alle friggitrici normali con questo metodo di cottura.

I modelli possono essere orizzontali, con cestello estraibile, o verticali, con inserimento dall’alto. Le marche migliori sul mercato, quali Philips, Moulinex e De’Longhi, hanno già iniziato a proporle.

Vediamo insieme i migliori modelli di friggitrice ad aria in commercio, e quella più adatta alle vostre esigenze.

Le migliori friggitrici ad aria

Philips HD9640/00

Con un solo cucchiaio d’olio otterrete pepite croccanti e saporite, grazie alla nuova tecnlogia TurboStar Rapid Air. Multifunzione, può essere adoperata anche per arrostire, grigliare, cuocere al forno cibi dolci e salati.

Pro : impugnatura sganciabile, facilita la pulizia

: impugnatura sganciabile, facilita la pulizia Contro: capienza del cestello ridotta

Prezzo consigliato: 279,99 euro

Princess Digital Aerofryer XL

Grazie al suo display digitale potete predisporre di ben 8 programmi di cottura. Frigge, griglia, riscalda e cuoce senza olio e senza emettere odori. Il cestello estraibile è lavabile in lavastoviglie.

Pro : capienza di 3,2 litri

: capienza di 3,2 litri Contro: non contiene ricettari

Prezzo consigliato: 129,99 euro

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe

Si può usare senza o con pochissimo olio, ha una capienza fino a 4,2 litri e 8 modalità preimpostate di cottura, comprese quelle per pizza, pesce e dolci.

Pro: schermo digitale intuitivo

Prezzo consigliato: 129,99 euro

La nostra scelta: quello che abbiamo selezionato per voi è un prodotto di qualità che funge non solo da friggitrice ma anche da piccolo forno ventilato.

De’Longhi MultiFry Extra Chef FH 1394

La sua capienza, di circa 1,5 kg, può servire fino a 8 persone, però non occupa molto più spazio di altri modelli. Funziona attraverso la convenzione verticale grazie a due elementi riscaldanti, uno superiore e uno inferiore. Ha quattro programmi preimpostati.

Pro : pala mescolatrice

: pala mescolatrice Contro: la più costosa

Prezzo consigliato: 320,00 euro

Klarstein VitAir Turbo

Qui abbiamo un prodotto di una fascia di prezzo bassa ma molto completo. La cottura avviene grazie a un elemento a infrarossi, posizionato sul coperchio. Non più di 5 kg di ingredienti.

Pro : miglior rapporto qualità-prezzo

: miglior rapporto qualità-prezzo Contro: pulizia a mano non molto semplice

Prezzo consigliato: 99,99 euro

Ariete 4615 Airy Fryer Mini

Il modello più economico ma anche più piccolo. Questa mini friggitrice Ariete soddisfa le vostre improvvise voglie in cucina, occupando pochissimo spazio con la massima efficienza.

Pro : la più economica

: la più economica Contro: massimo per 3 persone

Prezzo consigliato: 50,20 euro

