All’insegna del relax, del tempo libero e della cura di sé: sono i gadget tecnologici da avere per l’estate, utili – certo – ma soprattutto cool. Non possono mancare nella valigia per le vacanze come nei weekend da trascorrere ancora in città con le amiche, il partner, la famiglia, per vivere sempre al top ogni esperienza.

La tecnologia, del resto, è funzionale, una compagna di vita quotidiana che ci aiuta in molte operazioni di lavoro e rende ancora più piacevoli e facili le attività come lo sport, la beauty routine, la cultura. Durante la bella stagione, tra momenti speciali tanto attesi, vita all’aperto e voglia di rilassarsi, un aiuto tech è davvero benvenuto.

La nostra redazione ha individuato 8 gadget tecnologici imperdibili per la vostra estate al massimo.

Bellabeat Leaf Chakra. Leaf Chakra è un "gioiello" di tecnologia per il benessere al femminile. Il ciondolo dalle linee morbide e delicate, disponibile nella versione Chakra Love (con quarzo rosa) e Chakra Power (con onice), grazie ai sensori interni, registra automaticamente movimento, passi e distanze percorse, ma anche la qualità e la quantità di sonno. Raccoglie tutte le informazioni nell'app Bellabeat – disponibile per iOS e Android – che elabora consigli anti-stress e esercizi per migliorare benessere e salute. Prezzo consigliato 99 euro

Garmin Bike Computer. Un gadget indispensabile per i patiti della bici, il nuovo computer GPS Garmin Edge 820 offre il monitoraggio delle prestazioni e delle metriche fisiologiche. Può essere associato alla fascia cardio e al sensore di potenza Garmin Vector e utilizzato nella nuova modalità Group Track o con la competizione virtuale Strava Live Segment. Prezzo consigliato 349,99 euro

Ultimate Ears Altoparlante Wireless. Per party improvvisati a bordo piscina o per portare la tua musica con te, dove e quando vuoi, Ultimate Ears Megaboom 3 è l'altoparlante con wireless e bluetooth ideale. Impermeabile, offre un suono a 360° potente e con bassi roboanti. La batteria dura 20 ore e il Magic Button consente il controllo direttamente dall'altoparlante. Prezzo consigliato 199 euro

Oregon Scientific Senses Aroma Clock. Un sonno sereno è senz'altro uno degli obiettivi dell'estate. A casa o in vacanza garantitevelo con l'Oregon Scientific Senses Aroma Clock, una sveglia dotata di un diffusore di fragranze naturali per l'aromaterapia, di un regolatore di intensità della luce per ricreare la giusta atmosfera (con 65.536 colori tra cui scegliere, dai blu tenui e rilassanti ai rossi rivitalizzanti) e di uno speaker che trasmette musiche brainwave studiate ad hoc: addormentarsi sarà più facile e al risveglio ci si sentirà carichi di energia. Tutte le funzioni sono regolabili a distanza tramite un'app gratuita. Prezzo consigliato 99,99 euro

Sony Fotocamera digitale compatta. Per immortalare i momenti più belli delle vostre vacanze un gioiello di tecnologia, la Sony DSC-RX100. Questa fotocamera digitale compatta è dotata di Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor R da 1″ e 20.2 MP, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T, Zoom Ottico 3.6x. I risultati sono foto ad altissima risoluzione e dalla luce perfetta, anche per i fotografi meno esperti. Prezzo consigliato 600 euro

Grandbeing Auricolari magnetici. Per lo sport e il tempo libero, le cuffie Bluetooth 4.1 Stereo HiFi con microfono, Noise Cancelling, adatte a iPhone, Samsung, LG, Xiaomi e Huawei. Regalano un suono di grandissima qualità, si alloggiano perfettamente nell'orecchio e permettono di regolare la lunghezza del filo. Prezzo consigliato 17,99 euro

Foreo UFO Trattamento maschera smart. Più tempo per prendersi cura di sé: in estate prendete la bella abitudine di una maschera di bellezza. Con UFO di Foreo il trattamento dura 90 secondi e, grazie alla tecnologia d'iperinfusione, combina termoterapia, crioterapia e pulsazioni T- Sonic per regalare una pelle perfetta, mentre la terapia a luci LED offre un trattamento di livello Spa da effettuare comodamente a casa. Un beauty device da portare sempre con sé, anche in vacanza. Prezzo consigliato 279 euro