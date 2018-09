Se si desiderano delle sopracciglia perfette come quelle di Meghan Markle o folte e curate come quelle di Gigi Hadid, il gel per le sopracciglia è un alleato di bellezza indispensabile, insieme alla matita per sopracciglia.

Un arco preciso, simmetrico e ordinato permette di truccare gli occhi in maniera più naturale, senza eccedere con smokey eyes e con ombretti colorati per enfatizzarli: una passata di mascara sulle ciglia è sufficiente ad aprire lo sguardo quando le sopracciglia sono ben delineate e soprattutto ben pettinate.

Gel per le sopracciglia: cos’è e a cosa serve

I gel per sopracciglia sono molto efficaci per farle apparire ordinate e curate. Quelli colorati possono sostituire matite e polveri tingendo le sopracciglia e mantenendole allo stesso tempo in ordine.

L'applicazione di un prodotto in gel permette di fissare anche i peli più indisciplinati . Le formule a base di cera, infatti, garantiscono una tenuta long lasting evitando così di disperdere la forma e il brushing.

Spesso il gel per le sopracciglia è in formato mascara . Oltre a facilitare l'applicazione del prodotto, lo scovolino permette di pettinare l'arco seguendo l'andamento dei peli mentre il gel fissativo li ferma una volta per tutte. Il risultato dura un'intera giornata o in alcuni casi anche di più.

Alcuni prodotti hanno formule pigmentate per riparare ai piccoli danni e riempire zone più rade. Oltre a colmare piccoli buchi, il gel creare volume rendendole più folte.

Le versioni con pettinino, spesso angolato, aiutano a delinearne i contorni, perché pigmentate, mentre la texture in gel le modella e le fissa. L'effetto che si ottiene è molto naturale e non tropo statico.

I 3 preferiti della redazione

Kiko: Mascara gel fissatore trasparente per sopracciglia. La formula è studiata per garantire un fissaggio leggero, senza incollare e senza lasciare tracce (7,20 euro). Benefit: Mini Ka-Brow. Grazie al pratico pennello incluso, questo gel cremoso consente di definire le sopracciglia con grande precisione ed intensificare lo sguardo, per un effetto modulabile da naturale a molto intenso (14,50 euro). Anastasia Beverly Hills: Brow gel. L’applicatore arrotondato consente di distribuire la formula in maniera uniforme, apportando una tenuta flessibile e senza residui (26,50 euro).

Come si usa il gel per le sopracciglia