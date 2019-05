George e Amal Clooney: 10mila euro per pranzare con loro

Hai sempre desiderato partecipare a un pranzo con George e Amal Clooney? Ora potrai realizzare il tuo sogno! Infatti, la coppia più amata di Hollywood ha messo all’asta l’opportunità di pranzare con loro sul Lago di Como per una cifra dai 5 ai 10mila dollari (tra i 4.500 e i 9.000 euro circa), ovviamente per beneficenza. Il ricavo sarà interamente devoluto alla Clooney Foundation for Justice, la onlus dell’attore e dell’avvocatessa che si batte per i diritti civili e la giustizia. In un divertente video George Clooney annuncia questa opportunità unica.

Sono disponibili solo due posti, per questo pranzo esclusivo nella residenza di George e Amal Clooney sul Lago di Como. “Ci vediamo sul lago di Como?” recita l’allettante invito per incontrare i due filantropi nella Villa Oleandra a Laglio, dove trascorrono diversi mesi all’anno.

L’asta benefica è stata, infatti, lanciata attraverso un video promozionale in cui lo stesso George Clooney scherza sul suo essere ormai “il marito di Amal Clooney“, come già detto in altre occasioni.

“Immaginate di sorseggiare del vino con Amal, avvocatessa per i diritti umani, e suo marito” continua George, “costretto” a leggere un copione ironico sul suo ruolo.

Ma come si fa a partecipare a questo progetto? Collegatevi su Omaze, la piattaforma di raccolta fondi online, e scegliete la vostra donazione, da 5mila a 10mila dollari, o volendo di più. Ovviamente maggiore sarà la donazione maggiori saranno le possibilità di vincere questo pranzo, perché per ogni dollaro investito si acquistano 10 opportunità di partecipare al pranzo in palio. Non vince chi dona di più, anche perché è possibile partecipare anche senza fare alcun versamento, un gesto però a quel punto non in linea con l’iniziativa.

Il fortunato vincitore estratto potrà degustare a pranzo con George e Amal Clooney alcuni dei migliori prosecchi italiani, salumi e formaggi. Inclusi biglietto aereo e hotel già pagati per due. Una occasione irripetibile per trascorrere qualche ora con due star, ma soprattutto con due delle persone più impegnate nel sociale e nella giustizia degli ultimi anni.