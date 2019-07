George e Amal Clooney, le foto che smentiscono le voci della crisi

George e Amal Clooney smentiscono ogni voce di crisi, facendosi fotografare sorridenti mentre, insieme ad un gruppo di amici, si recavano a cena a Villa d’Este, sul Lago di Como. La coppia, travolta in questi giorni dal gossip secondo il quale l’attore avrebbe una figlia segreta, appare rilassata e innamorata come sempre. Con loro la mamma dell’avvocatessa, Baria Alamuddin, nota giornalista.

Amal Clooney ha scelto un look estivo molto chic per la cena, con un abito verde e grandi orecchini in oro. Il vestito presenta dei bottoni decorati, ha un fiocco dietro e una silhouette dal sapore vintage. I tacchi sono color oro, come i gioielli. La coppia è sbarcata da un motoscafo partito da Laglio, residenza dei Clooney, che ha attraccato al Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio. Qui George e Amal hanno cenato insieme ad amici e alla madre di lei.

I genitori dei piccoli Ella e Alexander, di due anni, hanno scacciato via così ogni gossip di una presunta crisi matrimoniale.

Proprio nelle ore precedenti, una notizia, al momento né confermata né smentita, era circolata su molte testate giornalistiche. George Clooney avrebbe una figlia segreta, di cinque anni, della quale ignorava l’esistenza. La bambina si chiamerebbe Ava e sarebbe nata dalla relazione dell’attore con l’ex compagna Stacy Keibler. La piccola è stata ufficialmente riconosciuta dal marito della modella, ma secondo i bene informati una lettera, richiedente il test del DNA, sarebbe stata recapitata proprio a Laglio nei giorni scorsi. Ci sarà qualcosa di vero? La coppia è stata insieme per due anni, dal 2011 al 2013.