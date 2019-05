George Clooney ha posato sul red carpet londinese della prima della sua nuova serie tv Catch-22 con la moglie Amal e la suocera, Baria Alamuddin. In questa rara apparizione pubblica, la madre dell’avvocatessa ha attirato l’attenzione di fotografi e giornalisti. Dopo il weekend romantico a Roma e la presentazione della serie anche nella capitale italiana, George Clooney è tornato al lavoro accompagnato da moglie e suocera.

Splendidi, Amal e George sono apparsi innamorati come sempre, e una grande armonia familiare traspare da queste foto con la signora Baria. In un elegante abito verde di chiffon, la signora Alamuddin sorride ai fotografi a proprio agio. Del resto, Baria è una nota giornalista politica, che ha trasmesso la sua passione per i temi umanitari e la libertà di informazione a sua figlia Amal.

George Clooney, impegnatissimo nella promozione di Catch-22, e sempre pronto a parlare dei suoi figli, i gemelli Ella e Alexander, è molto elegante nel suo completo grigio. Look scintillante, invece, per Amal Clooney. L’avvocatessa indossa un abito couture dalla collezione Autunno-Inverno 2017/2018 di Ralph & Russo. L’outfit consiste in un corpetto impreziosito da cristalli e una gonna nera adornata da scaglie in dettagli brillanti. L’outfit è completato da accessori neri e orecchini in oro.

Tanta è ormai l’attesa per la nuova serie tv di George Clooney, girata in parte in Italia, tra Lazio e Sardegna. Catch-22, che racconta attraverso la satira le assurdità burocratiche durante la Seconda Guerra Mondiale, partirà su Sky Atlantic il prossimo 21 maggio. Un ritorno inaspettato per George Clooney sul piccolo schermo. L’attore era arrivato al successo proprio grazie alla serie cult E.R. – Medici in Prima Linea, dedicandosi dopo quasi esclusivamente al cinema.