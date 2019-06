Giardinaggio fai da te: strumenti e attrezzature indispensabili

Arrivata finalmente la primavera, è il momento per tutti gli amanti del green di tornare (o di iniziare) a dedicarsi al giardinaggio fai da te: ma quali strumenti e attrezzature indispensabili acquistare prima di mettersi all’opera?

Per il giardino o il terrazzo, ma anche per prendersi cura delle piante in casa, servono, infatti, attrezzature e strumenti adeguati, da scegliere in base alle esigenze del vostro pollice verde.

Le proposte sono potenzialmente infinite, tra materiali, funzioni e prezzi diversi. La nostra redazione ha selezionato strumenti e attrezzature indispensabili con cui la nobile arte del giardinaggio diventerà più piacevole e meno faticosa, da acquistare facilmente online su Amazon. Grazie ai pro delle recensioni sulla piattaforma, tra l’altro, potrete scoprire quali sono quelli che fanno per voi.

Strumenti indispensabili per il giardinaggio fai da te

Il giardinaggio è un hobby perfetto per vivere uno spazio verde curato nei particolari, che lo rendono unico e personalizzato. Fate sempre attenzione alla qualità di strumenti e attrezzature. Forme e dimensioni giuste, poi, vanno individuate per avere a portata di mano quello che è veramente utile. Gli strumenti devono essere funzionali e maneggevoli, leggeri e resistenti, in modo che possiate praticare il giardinaggio fai da te in piena sicurezza.

Annaffiatoio Emsa Oase

L’annaffiatoio è essenziale per distribuire al meglio l’acqua in piante in vaso e piccole aiuole. La proposta Emsa Oase è di capacità piccola, 3 litri, ma con design unico e colori sgargianti.

Pro: robusto, bel design e becco lungo per inserirsi tra le foglie.

robusto, bel design e becco lungo per inserirsi tra le foglie.

Vaso conico Vasar

I vasi possono essere piccoli o grandi, in terracotta o plastica, per esterni o interni: sceglieteli in base alle vostre esigenze. La nostra proposta? Di design, con il vaso conico Vasar Vulcano in polipropilene, che va bene in casa ma anche outdoor.

Pro : prodotto robusto ed elegante.

prodotto robusto ed elegante.

Zappa Verdemax

Necessaria per la preparazione del terreno alla nuova semina e per svegliarlo dal letargo invernale. Con la zappa, infatti, è possibile estirpare le erbacce e rivoltare bene la terra, per mescolarne gli strati profondi con quella di superficie. Un’operazione utile, che aiuta la terra a ricevere i nuovi semi dai quali sbocceranno splendidi fiori. La proposta Verdemax ha due punte, una a cuore e una quadrata, perfette per giardino o orto.

Pro : maneggevole e leggera.

maneggevole e leggera.

Vanga Fiskars

Utilizzata come la zappa per rigirare e mescolare grandi porzioni di terreno in giardini più grandi, è disponibile anche in versione pocket per piccole zolle e lavori molto precisi, come ad esempio la delimitazione di aiuole e bordure. Triangolare o quadrata, trapezoidale o a goccia a seconda degli utilizzi, la vanga è utile anche per concimare le piante già messe a dimora. La nostra proposta, la vanga Fiskars, ha una punta utile su terreni duri e pieni di sassi.

Pro : maneggevole, resistente, ben bilanciata.

maneggevole, resistente, ben bilanciata.

Piantabulbi Spear & Jackson

Un attrezzo che serve per scavare le buche in cui deporre i bulbi o i semi. In legno o in metallo, ha una dimensione a cono nella sua forma più classica. La proposta Spear & Jackson ha il manico a molla per il rilascio rapido e facile del terreno e un corpo in acciaio inossidabile.

Pro : funzionale e resistente.

funzionale e resistente.

COM-FOUR Set di 5 attrezzi da giardino con rastrello

Di grandi o piccole dimensioni, il rastrello serve a livellare il terreno prima della semina, a ripulire il giardino dalle erbe e a estirpate – con la vanga o la zappa – per spargere il concime. Abbiamo scelto per voi il rastrello da acquistare con il pratico set completo di 5 attrezzi da giardino firmato COM-FOUR.

Pro : ottimo rapporto qualità prezzo.

ottimo rapporto qualità prezzo.

Forbici da potatura GRÜNTEK

Devono essere di alta qualità, come tutti gli strumenti e le attrezzature. Le lame resistenti agli impatti e alla ruggine e molto affilate sono l’ideale per potare le piante alla perfezione per gli esperti; per gli hobbisti del giardinaggio domestico, bastano forbici dalle lame affilatissime e resistenti. Le forbici GRÜNTEK hanno un meccanismo a cricchetto per un taglio netto, quattro posizioni, meccanismo on/off e manico ergonomico.

Pro : solide e con lame molto affilate.

solide e con lame molto affilate.

Seghetto a mano Davaon

Una piccola sega dalle lame robuste e dalla struttura forte è utile per tagliere i rami più resistenti e potare certi alberi da frutto. Va scelta sempre di alta qualità. Il seghetto a mano Davaon ha più di 20 cm di taglio, impugnatura ergonomica antiscivolo e anti-fatica.

Pro : lama tagliente, sottile e flessibile.

lama tagliente, sottile e flessibile.

La manutenzione degli strumenti per il giardinaggio

Come per tutti gli strumenti per il fai da te, è importante la manutenzione oltre che la pulizia degli strumenti utilizzati per il giardinaggio fai da te. È indispensabile: disinfettare gli attrezzi usati su piante malate prima di riporli; pulire accuratamente, affilare e, poi, con un vecchio straccio, oliare le lame degli strumenti che potrebbero arrugginire se riposti in luogo umido. Utile, infine, tenere gli strumenti appesi al muro mediante la loro impugnatura per evitarne l’ossidazione.

Strumenti di protezione in giardino

Ecco, infine, una serie di strumenti utili per proteggersi quando si lavora in giardino.