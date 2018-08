Alla morte di Lady Diana, nel 1997, tra gioielli, vestiti, investimenti, denaro, la sua eredità era stata stimata in circa 31,5 milioni di sterline: i suoi figli, il principe William e il principe Harry, hanno entrambi ereditato grandi somme, alcune delle quali passeranno alle rispettive mogli, soprattutto, a Kate Middleton.

Come moglie del principe William, figlio maggiore della principessa scomparsa, infatti, Kate ha diritto ad alcuni oggetti, più di quanto non ne abbia Meghan Markle, moglie del secondogenito. Il più discusso ereditato finora è l’anello in zaffiro da 12 carati che ha ricevuto daWilliam per il fidanzamento. Un gesto certamente fatto in onore di sua madre, che rifletteva però anche una volontà della stessa Diana. In una lettera scritta di suo pugno su ciò che voleva che venisse fatto con le sue cose alla sua morte, Diana avrebbe scritto: “Mi piacerebbe fossero assegnati tutti i miei gioielli per quota ai miei figli, in modo che le loro mogli possano, a tempo debito, averli o usarli. Lascio la divisione esatta dei gioielli a vostra discrezione”. Quell’anello, acquistato dal principe Carlo molti anni fa e pagato allora 37mila sterline (più di 40.000 euro), oggi si stima valga intorno alle 500mila (oltre 550.000 euro).

Sempre seguendo i desideri di sua madre, il principe William ha fatto omaggio a Kate di altri suoi gioielli: sua è infatti la tiara Lover’s Knot, ricevuta dalla regina Elisabetta come dono di nozze, così come un paio di orecchini con zaffiri e una collana di perle, sempre appartenuti a Diana. Di Lady D, Kate condivide anche i soldi messi in un fondo discrezionale per i suoi figli e le loro future mogli e famiglie, così come alcuni enti di beneficenza, e le somme che William e Harry hanno ricevuto entrambi per il loro trentesimo compleanno.

La cosa, però, più importante che Kate Middleton erediterà dalla principessa Diana è il suo futuro titolo. Alla morte della regina Elisabetta, infatti, se il principe Carlo dovesse diventare re, il titolo di Principe di Galles passerà a William, rendendo Kate la principessa del Galles, proprio Diana un tempo. È un titolo che, qualora volesse, Camilla Parker Bowles potrebbe attualmente utilizzare. Ma la seconda moglie di Carlo ha deciso di non farlo proprio perché strettamente associato a Diana Spencer.