Giorgio Armani premio alla carriera ai British Fashion Awards 2019

Giorgio Armani riceverà il riconoscimento più importante ai British Fashion Awards 2019: la moda inglese ha deciso di onorare lo stilista con il premio alla carriera.

La cerimonia di premiazione si terrà a Londra il prossimo 2 dicembre presso la Royal Albert Hall.

Il British Fashion Council, che decide i candidati e i premiati ogni anno, ha deciso di gratificare Re Giorgio per il suo immenso contributo al mondo della moda con il prestigioso Outstanding Achievement Award. La notizia è stata rivelata in anteprima dalla rivista Women’s Wear Daily.

Caroline Rush, a capo della commissione, ha raccontato al giornale: “Siamo entusiasti di premiare Giorgio Armani con il nostro Outstanding Achievement Award. In questi oltre quarant’anni di attività, il contributo di Armani all’industria della moda è stato davvero eccezionale. Famoso per la sua intramontabile visione e la capacità di mantenere coerenza in ogni suo modello, ha aperto la strada a tanti brand. Non vediamo l’ora di festeggiare con lui a Londra a Dicembre“.

Prima di Giorgio Armani – impegnato attualmente con la presentazione della sua nuova collezione Primavera-Estate 2020, che si terrà sabato 21 settembre alle ore 16 alla Milano Fashion Week – tanti i nomi dei fashion designer, nostrani e non, che hanno ricevuto questo premio. Lo scorso anno è toccato a Miuccia Prada ricevere questa onorificenza e nel 2016 è stata la volta di Ralph Lauren.

I British Fashion Awards sono la manifestazione più importante per la raccolta fondi del British Fashion Council, una organizzazione no profit il cui intento è di promuovere l’eccellenza della moda britannica e sostenere i giovani stilisti.