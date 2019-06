Giornata Internazionale dello Yoga 2019: le app per farlo a casa

Il 21 giugno si festeggia la Giornata Internazionale dello Yoga 2019: una buona pratica in grado di allontanare lo stress e rimettersi in forma, per questo le app per farlo a casa sono perfette per chi non vuole fare a meno di questa attività pur non riuscendo ad andare in palestra.

Grazie alle app Android e iOS per fare yoga a casa è possibile seguire interi corsi formativi. In particolare ci si può concentrare su nuovi percorsi della pratica, personalizzare gli esercizi se si è in gravidanza, creare un angolo di pace tra le mura domestiche dove lasciarsi andare in relax.

L’International Yoga Day può essere proprio l’occasione per avvicinarsi a questa pratica, grazie anche alle applicazioni per principianti. Il 21 giugno, del resto, è una giornata particolare, con il suo carico di miti e riti che risalgono alla notte dei tempi, indicata per ritirarsi e prendersi cura del corpo e della mente. Questa data, infatti, sancisce la fine definitiva della Primavera e l’inizio ufficiale dell’Estate, quando le ore di luce superano le ore di oscurità notturna. Per chi pratica yoga, poi, il 21 giugno ha assunto una valenza particolare: dal 2015 è stata sancita la Giornata Mondiale dello Yoga.

Premesso che le lezioni con un insegnante qualificato sono la maniera migliore per iniziare a praticare e importare le basi del lavoro e della disciplina, ecco 6 app per fare yoga a casa, utili per fare gli esercizi, meditazione e respirazione dove e quando si vuole.

Giornata Internazionale dello Yoga 2019: 6 app per farlo a casa