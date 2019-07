Tanto su Instagram quanto tra le mura di casa, i giradischi vintage stanno vivendo una nuova epoca d’oro. Nell’era della tecnologia a tutti i costi, riscoprire il fascino del passato è il modo migliore per personalizzare il proprio appartamento grazie al design.

I giradischi, in questo senso, possono cambiare in un attimo l’aspetto di una casa, rendendola subito più accogliente e originale. Non solo, perché attraverso i giradischi vintage si può creare un’atmosfera unica, tutto merito dello stile d’antan e della musica che pervade lo spazio.

Di seguito, 5 giradischi vintage per dare stile alla casa: scoprite quello che più fa al caso vostro tra i consigli della redazione di DireDonna.

Giradischi: 5 modelli vintage per dare stile alla casa

Vediamo insieme quali sono i migliori modelli di giradischi vintage sul mercato nel 2019, aiutandoci con il parere degli utenti Amazon che li hanno già acquistati (e testati). Dal giradischi design anni ’60 al migliore per il rapporto qualità prezzo, eccoli nell’elenco qui sotto.

dodocool Giradischi Bluetooth a 3 Velocità

A forma di valigetta, in un colore azzurro che ricorda tanto gli anni Sessanta. Il giradischi vintage di dodocool è adatto a vinili di diverse dimensioni, combinando tre tipi di velocità: 33 /45 /78 RMP. Capace, inoltre, di riprodurre la musica contemporanea attraverso la porta USB e la scheda SD. Grazie alla connessione Bluetooth è possibile riprodurre la propria musica preferita in streaming. Facile da trasportare, è tra i più consigliati su Amazon.

Pro: la valigetta dona un tocco vintage eccezionale

Contro: qualità del suono non ottimale

Prezzo consigliato: 169,00 Euro.

D & L Giradischi Tre Velocità

A tre velocità, il giradischi di D & L è caratterizzato da un design in legno e, la sua forma a valigetta, lo rende un oggetto facile da portare con sé anche in vacanza. In grado di riprodurre musica da qualsiasi dispositivo non Bluetooth, tra i motivi che lo rendono uno dei migliori giradischi su Amazon c’è il materiale di pregio di cui è fatto, legno massello di alta qualità capace di ridurre le vibrazioni e garantire il miglior suono possibile.

Pro: Ottimo rapporto qualità prezzo

Contro: Funziona solo con dispositivi non Bluetooth

Prezzo consigliato: 65,99 Euro.

auna Belle Epoque 1908

Il modello Belle Epoque 1908 di auna è tra i più particolari che si possano trovare su Amazon. Questo dispositivo universale, infatti, unisce il design retrò alle moderne tecnologie. Acquistandolo si ricevono in dotazione lettore, sistema radio, lettore CD, lettore cassette e altoparlanti stereo. In più, sotto al coperchio di legno, si trova un lettore LP nascosto. Dal forte impatto nostalgico grazie alle rifiniture, è l’ideale per rendere più personale la zona giorno.

Pro: un ottimo connubio tra antico e moderno

Prezzo consigliato: 119,99 Euro.

Lauson Grammofono Retrò

Un giradischi elevato alla massima potenza, perfetto per chi vive il fascino delle epoche passate. Il grammofono di Lauson, dal design vintage, può effettuare la registrazione diretta del cd e del vinile in formato mp3. Inoltre, è dotato di un sintonizzatore radio analogica AM / FM, di una funzione Bluetooth per connettere tutti i dispositivi e di un telecomando. La chicca? Questo modello è realizzato in vero legno antico, per mettere all’angolo le imitazioni poco fedeli.

Pro: in vero legno antico

Contro: il prezzo, non alla portata di tutti

Prezzo consigliato: 189,99 Euro.

LENCO Classic Phono TT-34

Il modello Lenco di Classic Phono, anch’esso caratterizzato dal design a valigetta, è realizzato in vero legno di noce ed è dotato di una porta USB per la connessione del proprio pc, dando anche modo di trasferire in formato digitale il suono del vinile. A tre velocità, ha due altoparlanti incorporati.

Pro: suono pulito e di buona qualità

Contro: secondo alcuni utenti, le rifiniture sono scarse

Prezzo consigliato: 170,64 Euro.