Gonfiabili mare e piscina: 10 idee divertenti per l’estate

L’estate è finalmente arrivata e non c’è cosa migliore di passare il weekend al mare o, perché no, concedersi una giornata in piscina in attesa delle tanto agognate vacanze estive: le temperature che si alzano danno il via alla ricerca del costume da bagno perfetto ma anche a quella di gonfiabili mare e piscina che siano diversi dal solito (e noioso) materassino.

Spazio quindi a unicorni e fenicotteri galleggianti, spesso presenti sulle spiagge negli ultimi anni, ma anche a proposte fuori dalle righe come patatine fritte a fior d’acqua o un cammello per cavalcare le onde.

Dalle ciambelle galleggianti per bambini al materassino matrimoniale colorato, 10 idee divertenti per i gonfiabili mare e piscina acquistabili online.

Idee originali per i gonfiabili mare e piscina

Gonfiabile galleggiante a coda di Sirena

Si tratta di un gonfiabile mare che si fa fatica a non notare. La proposta di Jasonwell, caratterizzata da un design ironico e da una plastica molto resistente, è dotata di un mini kit per riparare eventuali falle e di un sacca per essere trasportata comodamente. L’oggetto ideale per distinguersi nella calca estiva.

Pro: mini kit per le riparazioni.

Prezzo: 23, 99 euro. Scopri se è in sconto

Salvagente per bambini cavalcabile

Un modo per fare il bagno col proprio bambino in tutta sicurezza, senza dimenticare il divertimento. A forma di squalo, dai colori sgargianti, il salvagente per bambini di Flyboo è caratterizzato da un tettuccio aggiustabile, in modo da proteggere dal sole. Facile da trasportare, più che un gonfiabile e un vero e proprio gioco per bambini.

Pro: stando alle recensioni su Amazon, i bambini apprezzerebbero molto il prodotto.

Prezzo: 18,99 euro. Scopri se è in sconto

Gonfiabile mare matrimoniale

Colorato e comodissimo, questo materassino mare matrimoniale ha le dimensioni giuste per accogliere due persone senza problemi. Realizzato in un materiale di buona qualità, si segnala che è difficile da trasportare gonfiato viste le ampie dimensioni.

Pro: ampie dimensioni.

Contro: difficile da trasportare gonfiato.

Prezzo: 28, 90 euro. Scopri se è in sconto

Gonfiabili mare e piscina a forma di animale

Gonfiabile mare unicorno

Unicorni, unicorni ovunque. Ormai lo abbiamo capito: questi animali mitologici sono entrati di diritto tre le tendenze beauty e moda, ma anche in quelle da spiaggia. La proposta di Jasonwell è perfetta per uno scatto da postare su Instagram: in vinile di alta qualità, è facile da gonfiare e sgonfiare e, quindi, anche da trasportare. In un formato da 200 x 100 x 90 cm, è il luogo ideale su cui rilassarsi al sole.

Pro: facile da trasportare

Prezzo: 26,99 euro. Scopri se è in sconto

Gonfiabile fenicottero

Altro giro, altra corsa, perché anche per i fenicotteri vale lo stesso discorso degli unicorni: sono qui per restare, dall’abbigliamento agli accessori da spiaggia. Il gonfiabile fenicottero di Intex è comodo e maneggevole, oltre a essere facilmente lavabile e resistente. Dotato di due maniglie per garantire maggiore stabilità, ha anche un kit di riparazione incluso.

Pro: kit di riparazione incluso

Prezzo a partire da 15, 55 euro Scopri se è in sconto

Gonfiabile cavalcabile cammello

Se non vi dovessero convincere unicorni e fenicotteri gonfiabili, sappiate che le alternative ci sono eccome. È il caso del gonfiabile a forma di cammello di Mediawave store, davvero inconsueto e originale: l’ideale per divertirsi e stare comodi in un sol colpo.

Pro: forma originale.

Prezzo: 28, 85 euro. Scopri se è in sconto

Gonfiabile cavalluccio marino

Un mix di stile e brio che cattura tutte le fasce d’età. Il gonfiabile proposto da Lady of Luck canta decisamente fuori dal coro: in PVC, dalle dimensioni pari a 190 x 120 x 120cm, è spesso e resistente.

Pro: divertente e diverso dal solito.

Prezzo: 26, 69 euro. Scopri se è in sconto

Gonfiabili mare e piscina: materassino avocado, patatine fritte e altre forme originali

Materassino ghiacciolo

Dimenticate i materassini tristi e banali, nell’estate 2019 la parola d’ordine è divertimento e colore. Il materassino con forma a ghiacciolo di Intex, nelle misure 191 x 76 cm, è caratterizzato da una stampa realistica che rende il gonfiabile un ghiacciolo gigante. Comodo e leggero, realizzato in PVC, presenta un kit per le riparazioni.

Pro: stampa realistica e kit per riparazioni.

Prezzo: 10,40 euro. Scopri se è in sconto

Gonfiabile mare a forma di avocado

Un frutto che abbiamo scoperto solo negli ultimi anni per innamorarcene completamente. L’avocado è il protagonista assoluto del gonfiabile mare di Myir, con un design che rende il “nocciolo” estraibile e che rende questo gonfiabile trasformista. In un sol colpo, infatti, si hanno un gonfiabile mare, una palla e un anello galleggiante. Realizzato in PVC ecologico, la sua dimensione è pari a 165 x 130 cm.

Pro: tre gonfiabili in un colpo solo

Prezzo: 26, 89. Scopri se è in sconto

Materassino patatine fritte

Una proposta originale e divertente, difficile da non notare tra le onde. Il materassino di Intex a forma di patatine fritte è coloratissimo e accogliente, l’ideale per godersi il sole a fior d’acqua.