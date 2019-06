Griglia elettrica: quale scegliere e modelli migliori

La bistecchiera o griglia elettrica è sempre più diffusa nelle nostre cucine. Se siete amanti dei barbecue o delle grigliate all’aperto, ma non avete lo spazio adatto o il tempo non ve lo permette, questo elettrodomestico, che si può usare sia in casa sia sul balcone, fa al caso vostro.

La griglia elettrica può cucinare la carne, il pesce o le verdure, e i nuovi modelli fanno poco o niente fumo. Esistono decine e decine di proposte in commercio, l’importante è indirizzarsi verso quelli con un budget corrispondente al vostro e che cucinino in massima sicurezza. Le funzioni base sono grosso modo sempre le stesse.

Le categorie principali sono due, quelle aperte e quelle a contatto. La griglia aperta, per uso interno, non usa carbone o propano ma una resistenza elettrica che riscalda la griglia. La griglia a contatto invece usa due ripiani, uno sul cibo e l’altro sotto, con un funzionamento simile a quello di una toastiera.

Griglia elettrica: i modelli più venduti

Basandoci sulle vendite e sulle recensioni presenti su Amazon, scopriamo quali sono i modelli di griglie elettriche migliori in base a caratteristiche e prezzo.

Ariete Party Grill (aperta)

Partiamo da una più tradizione griglia aperta di casa Ariete. La più venduta su Amazon, ha una potenza di 2200W e una griglia spaziosa. Una piccola spia vi indica quando avrà raggiunto la temperatura desiderata. Veloce, facile da usare, facile da pulire è il responso dei clienti che l’hanno acquistata.

Pro : la più economica.

: la più economica. Contro: alcuni hanno riscontrato problemi con la resistenza.

Prezzo consigliato: 35,00 euro

La Grigliata 2200 (a contatto)

Ariete produce anche modelli a contatto. Si tratta però di una variazione, non abbiamo una doppia griglia ma un coperchio, così è possibile cuocere con la modalità forno o semplicemente usare il ripiano griglia. Ottima cottura, i clienti Amazon si dicono soddisfatti.

Pro : consigliata anche per il pesce.

: consigliata anche per il pesce. Contro: tempi di cottura meno rapidi del previsto.

Prezzo consigliato: 79,90

Severin PG 1511 Barbecue Grill (aperta)

Questa griglia aperta è una delle più potenti, con 2300W. Design cromato e essenziale, può essere usata sia all’interno che all’esterno. Cucina in maniera ottima con un basso consumo energetico. La vaschetta con l’acqua riduce gli odori. Raggiunge il calore massimo in pochi minuti.

Pro : leggera e facile da pulire.

: leggera e facile da pulire. Contro: quando il termostato scatta, la serpentina si spegne per alcuni minuti.

Prezzo consigliato: 45,00 euro

De Longhi BQ80 (a contatto)

Questo modello è fornito di doppia griglia girevole, per cuocere al meglio da entrambi i lati. Seppure a contatto non è chiusa, la sua impugnatura è di materiale termoisolante e ha un microinterruttore di sicurezza. La vaschetta si può rimuovere per lavarla facilmente. La griglia è in acciaio inox.

Pro : griglia spaziosa.

: griglia spaziosa. Contro: per alcuni clienti Amazon le due griglie sono troppo distanti.

Prezzo consigliato: 130,00 euro

La nostra scelta: l’ottimo rapporto qualità-prezzo, la spaziosità della griglia, la scarsa quantità di fumo prodotta, queste caratteristiche ci spingono a consigliarla caldamente.

Starlyf Smokefree Grill (aperta)

Questo modello, molto apprezzato su Amazon, è noto anche per gli spot in tv. Realizzata in vera pietra arenaria. Il calore si diffonde in fretta ma è regolabile grazie al controllo temperatura. Il contenitore estraibile è lavabile in lavastoviglie. Non fa fumo e la potenza è di 1250W.

Pro : sembra di sentire il gusto della brace.

: sembra di sentire il gusto della brace. Contro: cottura lenta data la potenza.

Prezzo consigliato: 59,90

Rowenta GR702D Optigrill (a contatto)

Il design di questo modello permette di usarlo anche come toastiera, ma la sua potenza (2000W) e la sua piastra sono perfetti per la carne. 6 programmi automatici di cottura, termostato regolabile e grill. Rowenta è sinonimo di garanzia, e le ottime recensioni Amazon lo dimostrano.

Pro : la più votata su Amazon.

: la più votata su Amazon. Contro: alcuni clienti si lamentano del passaggio automatico alla modalità manuale.

Prezzo consigliato: 157,49 euro

