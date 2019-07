Perché Harry e Meghan Markle vogliono avere solo due figli

Il Principe Harry e Meghan Markle avranno solo due figli, per una scelta ecologista. Proprio il Duca di Sussex, sul numero di settembre di Vogue UK curato da sua moglie, rivela che ha sempre pensato che due fosse il numero di figli giusto, anche per il rispetto del pianeta.

Come sono collegate le cose? Il Principe Harry spiega, durante la sua chiacchierata con l’accademica e ambientalista Jane Goodall, che il mondo noi lo prendiamo in prestito, ed è giusto lasciare alle future generazioni un posto migliore.

“Questo pianeta lo abbiamo in prestito“, afferma Harry. “E di sicuro, da esseri intelligenti ed evoluti quali si suppone che siamo, dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alle generazioni future“.

“Il pianeta è come uno stagno nel quale noi siamo le rane e l’acqua è già in ebollizione“, scherza il Duca di Sussex per sottolineare come, dati i tanti disastri ambientali in corso, è giusto permettere ad ognuno di noi di vivere al meglio senza “sgomitare”.

Una visione, come raccontato nell’intervista, che ha sempre avuto, anche grazie all’influenza di mamma Diana, e che è stata accresciuta dall’essere diventato da poco padre del piccolo Archie Harrison.

“Quindi non farete troppi figli“, gli domanda Jane Goodall. “No, due al massimo“, taglia corto il Principe Harry. Una scelta ben diversa da quella di suo fratello William e Kate Middleton, genitori già dei Principi George, Charlotte e Louis, e spesso – si dice – desiderosi di un quarto, magari un’altra bambina.