I 10 abiti più belli dall’Haute Couture di Parigi dell’inverno 2020

Incantevole, ipnotica, a tratti surreale: l’Haute Couture di Parigi, dell’Autunno-Inverno 2019-2010, ha mandato in passerella la sua rivalsa sul prêt-à-porter. Le sfilate di moda sono state un susseguirsi di tessuti di altissima qualità, passione per il dettaglio e un infallibile intuito per l’innovazione, in un eterno lungo ritorno che testimonia la manodopera d’alto livello dietro le quinte.

Così, se da Valentino sfila la sua moda sempre più politica, sempre più inclusiva, da Givenchy va in scena la nobiltà radicale ma ribelle di Clare Waight Keller; Virginie Viard sembra aver trovato la sua strada in solitaria da Chanel e Maria Grazia Chiuri prosegue il suo discorso all’insegna dell’emancipazione femminile, lato ancestrale compreso, da Dior. E poi le nuvole di tulle e gli strascichi principeschi di Giambattista Valli, la sartorialità e la ricerca costante di Giorgio Armani Privé, gli ologrammi fluttuanti di Iris van Herpen, Jean Paul Gaultier, Zuhair Murad e Schiaprelli: ecco i 10 abiti Haute Couture che hanno conquistato la redazione di DireDonna.