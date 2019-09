Hotel Costa Smeralda: 5 stelle e resort migliori

Il momento migliore per prenotare una vacanza in Costa Smeralda? Di certo a inizio settembre, quando gli hotel – compresi i 5 stelle e i migliori resort – diventano più abbordabili e sicuramente meno affollati. Se siete tra i fortunati che passeranno questo periodo immersi nelle fresche e cristalline acque della Sardegna nord orientale (in questo articolo vi avevamo parlato delle spiagge e delle località imperdibili), allora leggete con attenzione le prossime righe.

Di seguito vi presentiamo gli alberghi più belli, lussuosi ed esclusivi della Costa Smeralda che, da Porto Cervo a Porto Rotondo passando per Baja Sardinia e Poltu Quatu, si susseguono lungo dune e vegetazione, in perfetta armonia con la natura circostante.

Hotel Cala di Volpe: progettato come fosse un antico villaggio di pescatori, il resort, che si staglia all’interno di un verde paesaggio di inenarrabile bellezza, è formato da un intreccio di voltoni, portici e torrette che lo rendono un capolavoro di eleganza e stile rustico-chic. Qui per prenotare

CPH Pevero Hotel: un’oasi a 5 stelle di relax e tranquillità, in cui spiccano ben 5 piscine a sfioro, 3 ottimi ristoranti, 2 bar e un lounge bar destinato a un ristretto numero di ospiti, con vista incomparabile sulla spiaggia del Piccolo Pevero. Qui per prenotare

Hotel Pitrizza: sempre a Porto Cervo, sempre un’icona di raffinatezza da rimanere senza fiato. Si tratta di un gruppo di ville (alcune dotate addirittura di piscina privata) situato in mezzo alle rocce e alla macchia mediterranea che dà sulla baia di Liscia di Vacca, tra le più incantevoli della zona. Qui per prenotare

Hotel Romazzino: 94 camere e suites tutte ristrutturate con estremo gusto e semplicità, abbellite con piastrelle dipinte a mano e arredate con particolari mobili in legno che ne sottolineano la peculiarità. Da non perdere una cena in entrambi i ristoranti dell’albergo: il Romazzino con la sua cucina tipica e il Romazzino Barbecue con le sue specialità di carne e pesce. Qui per prenotare

Cervo Hotel, Costa Smeralda Resort: è lo splendido hotel dalle mura rosate e dal patio in stile moresco che si affaccia sulla rinomata Piazzetta di Porto Cervo, cuore degli eventi e delle attività uniche di questo borgo meraviglioso, a pochi passi dal Porto Vecchio. Qui per prenotare

Colonna Resort: il Colonna Resort è un hotel 5 stelle lusso che si estende in un parco verde di circa 60.000 metri quadrati, in prossimità della spiaggia di Cala Granu. Tra i servizi più allettanti si annovera un centro Benessere & SPA, una spiaggia privata, 7 piscine di acqua marina e 2 ristoranti vista mare dove assaporare il meglio della cucina locale. Qui per prenotare

Hotel Abi d’Oru: i caratteristici padiglioni dalla pianta esagonale su cui si sviluppa l’Abi d’Oru – in sardo, “ape d’oro”- ospitano 150 camere tra cui affascinanti Deluxe Suite e 2 magnifiche Signature Suite. Completano l’offerta bar, ristoranti e un giardino privato adiacente alla spiaggia con tanto di laghetto naturale, 2 grandi piscine riscaldate e una zona relax con idromassaggio. Qui per prenotare

Grand Hotel Poltu Quatu: questo albergo, che vanta una delle posizioni più memorabili in quello che viene definito il “porto nascosto”, mette a disposizione 145 camere e 66 appartamenti ampi e arredati con gusto. Durante il soggiorno potrete usufruire di 2 ristoranti, piscina, centro fitness e benessere, nonché di campi da tennis, da calcetto e shuttle privato per la spiaggia. Qui per prenotare

L’Ea Bianca Luxury Resort: le sfumature del granito baciato dal sole al tramonto, il luccichio e la trasparenza delle acque più belle del mondo, il profumo del ginepro. Questo e molto altro è L’Ea Bianca Luxury Resort, a pochi metri dal mare (la Cala dei Ginepri è proprio lì a due passi), di fronte alle isole dell’Arcipelago de La Maddalena. Qui per prenotare