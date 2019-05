Camere da mille e una notte, spa e piscine private, scenari da sogno: sono solo alcuni dei comfort extralusso che gli hotel più costosi del mondo mettono a disposizione dei loro fortunatissimi clienti. E non stiamo parlando di classici 5 stelle che, per quanto belli ed eleganti, rimangono alla portata di (quasi) tutti in vista di una piccola follia, un viaggio romantico o un regalo speciale.

Quelli che stiamo per elencarvi sono degli autentici gioielli di design e ricercatezza, dove l’esclusività dei servizi – pensate che nel Burj Al Arab di Dubai è possibile mangiare in un ristorante sottomarino circondati da squali e pesci di ogni tipo – si unisce a prezzi che definire proibitivi potrebbe risultare riduttivo.

Non vedete l’ora di saperne di più? Ecco a voi i 7 hotel più costosi del mondo, amati dai divi e dai protagonisti dello star system.

Hotel President Wilson: partiamo con il top del top. Questo albergo di Ginevra vanta la Royal Penthouse Suite, ossia la camera più esclusiva in assoluto: i suoi 1.700 metri quadri comprendono 12 stanze tutte con bagno privato, una sala da pranzo per 26 ospiti, ascensore, sala biliardo e accesso privato all’eliporto. Il tutto per “soli” 60.000 euro a notte. Qui per prenotare.

Necker Island: chi non ha mai immaginato di svegliarsi una mattina circondato da palme e mare paradisiaco? Nel meraviglioso resort costruito dal patron della Virgin Sir Richard Branson su un’isola privata a Nord di Virgin Gorda (nelle Isole Vergini Britanniche), i sogni diventano realtà grazie a 6 bungalow strepitosi e qualsiasi comodità riusciate a immaginare. Il prezzo è l’unica nota dolente: non scende mai sotto i 40.000 euro per una sola notte.

Villa Bellissima: un luogo, appunto, bellissimo di nome e di fatto, immerso nel verde della campagna toscana (precisamente a Buonconvento, in provincia di Siena). Si tratta di un borgo diffuso in cui ex edifici ottocenteschi sono stati magistralmente ristrutturati dando vita a oltre 20 fascinose suites. Il conto – circa 15.000 euro a notte – resta salato e riservato a pochi privilegiati.

Burj Al Arab: tra gli hotel più costosi e famosi del mondo, il Burj Al Arab di Dubai (la vela posta su un’isola artificiale diventata uno dei simboli della città) ci entra di diritto. A disposizione degli ospiti, oltre a suites grandi come interi appartamenti dotati delle migliori tecnologie, ci sono maggiordomi pronti a soddisfare ogni vostra esigenza 24 ore su 24. Prezzi: fino a 17.000 euro a notte. Qui per prenotare.

Four Season: New York è una città magica che chiunque dovrebbe visitare una volta nella vita. Dove soggiornare se non si bada a spese? Sicuramente al Four Season, lo storico hotel nel cuore di Manhattan protagonista di film e celebri serie dove le camere oscillano tra i 1300 e i 40.500 euro al giorno. Qui per prenotare.

Grand Resort Lagonissi: ad Atene non c’è resort più spettacolare di questo. Lo sanno bene anche attori del calibro di Leonardo Di Caprio e Mel Gibson che ne hanno fatto la meta delle proprie vacanze. Sarà anche per questo se la Royal Villa, con ben due piscine private, arriva a costare fino a 31.000 euro a notte? Qui per prenotare.