Se avete sempre sognato di dormire nella Reggia di Versailles, sappiate che dal prossimo anno potrete farlo perché, nella primavera 2020, aprirà il primo hotel di lusso nella tenuta del Palazzo: si chiamerà Airelles Château de Versailles, è attualmente in costruzione e permetterà per la prima volta a persone comuni di passare la notte nella residenza.

Una bella novità per chi ama dormire in luoghi unici al mondo, dopo le notizie dell’apertura ai clienti della residenza location della serie tv Downton Abbey, del museo del Louvre e della casa di Monet.

L’hotel luxury avrà 14 camere da letto, e tutte riprenderanno stili e temi della Reggia di Versailles, a pochi metri da essa. Un arredamento in puro stile del XVIII secolo, pensato dall’architetto e designer Christophe Tollemer.

Questa costruzione renderà la Reggia di Versailles, già visitata da milioni di turisti ogni anno, una delle mete più ambite. Non ci sono ancora molti dettagli sulla realizzazione del progetto, ma è certo che sarà situato in una delle aree non edificate dei grandi giardini che circondano la Reggia.

Non c’è da preoccuparsi, però, questa addizione non deturperà in alcun modo le costruzioni preesistenti, adattandosi perfettamente ad esse. Il gruppo alberghiero Aireless possiede già molte proprietà in Francia, e questo hotel diverrà il suo fiore all’occhiello.

Gli ospiti potranno visitare la Reggia e avranno accesso a una Spa esclusiva e a un ristorante diretto da Alain Ducasse, lo chef che ha collezionato durante la sua carriera 21 stelle Michelin in totale e che ha guidato contemporaneamente 3 ristoranti da 3 stelle ciascuno.