La collezione di gioielli dell’ultima regina di Francia, Maria Antonietta, arriva sul mercato con un’asta da record, la più importante mai organizzata per dei gioielli reali, con alcuni pezzi tenuti nascosti negli ultimi 200 anni e un pendente con perla naturale e diamanti battuto per 32 milioni di dollari. L’asta si è tenuta a Ginevra, con pezzi mai visti dal pubblico, che sono stati finalmente mostrati in quella che è stata già definita la più preziosa collezione del mondo.

Sono stati i Borbone di Parma a decidere di mettere all’asta questa raccolta privati di gioielli, andati in eredità da Maria Teresa di Francia, unica figlia di Maria Antonietta, alla figlia adottiva Luisa di Francia, Duchessa di Parma.

Custoditi gelosamente fino a pochi mesi fa, questi pezzi rarissimi non sono mai stati visti dal pubblico, in nessuna mostra o esposizione, e comprendono un pendente di diamanti a forma di goccia, con una perla naturale del valore di 1,7 milioni di euro, battuto all’asta per 32 milioni di dollari (circa 28 milioni di euro), un anello con monogramma di diamanti, che contiene ancora una ciocca di capelli della regina Maria Antonietta, rimasta impigliata tra le gemme, e ancora orecchini di diamanti, spille, collane e monili di ogni genere, dal valore inestimabile.

Maria Antonietta è stata l‘ultima regina di Francia, deposta dai rivoluzionari nel 1791 e ghigliottinata nel 1793. La Regina durante il suo regno era stata coinvolta proprio in un celebre scandalo per una collana di diamanti, del costo di 1.600.000 livres, pari a circa 500 kg d’oro.

Nel mese di settembre altri gioielli della sovrana erano stati messi all’asta a Londra da Christie’s.