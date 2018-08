Una volta ottenuta una tintarella da sogno, anche grazie all’utilizzo di buone creme solari e uno dei tanti intensificatori in commercio, il desiderio di prolungare l’abbronzatura il più possibile è davvero forte. Impossibile? Non del tutto: è necessario, però, utilizzare i cosmetici giusti anche dopo l’esposizione al sole. Le creme doposole che, oltre ad esaltare l’effetto dorato lo fissano e lo rendono più stabile evitando le spellature, ma anche prodotti solari pensati apposta per fare in modo che la tintarella rimanga intatta.

Ecco quali sono i 7 prodotti da provare per far durare a lungo un colorito sano e un aspetto sunkissed.