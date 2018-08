L’eccessiva esposizione a sole, vento, salsedine causa un forte stress ai capelli, rendendoli secchi, sfibrati e disidratati, per questo è importante ricorrere a trattamenti per capelli ad hoc dopo l’estate, una volta rientrati dalla vacanza.

Esistono maschere e oli, naturali o non, ai semi di lino, con olio di jojoba e argan, o impacchi intensivi che aiutano i capelli a ritrovare la loro luminosità e la loro forza, eliminando il crespo e reidratando la cute. I migliori? Ecco i 7 best of secondo la redazione di Diredonna.