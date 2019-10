L’atmosfera è decisamente il punto di forza di questa festa: perciò le idee per addobbi di Halloween originali e realistici sono fondamentali. Pensarci per tempo significa avere la casa più ammirata del vicinato, ma anche organizzare un party memorabile per la notte del 31 ottobre.

Gli addobbi di Halloween più riusciti sono senz’altro quelli realistici, in quanto spaventano, cogliendo di sorpresa, ma soprattutto stupiscono. Sono, insomma, un piccolo investimento per assicurarsi il successo tra gli ospiti e sui social a suon di hashtag dedicati.

Naturalmente la parte da leone la fanno tutte quelle decorazioni ispirate al lato più horror della notte delle streghe, tra ragni, sangue, pipistrelli. Tuttavia non mancano le proposte per chi vuole decorare la casa o la sala per il party di Halloween con addobbi più sobri e raffinati. In questo caso si può prendere spunto dalle zucche, simbolo della festa, e dalla stagione autunnale, carica di colori e prodotti iconici.

È il momento di decorare casa, in modo che sia vestita a festa almeno per un mesetto: ecco 7 idee per addobbi di Halloween originali e realistici, da acquistare online o da cui lasciarsi ispirare.