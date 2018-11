Ikea compie 75 anni, tanto è passato, infatti, da quando Ingvar Kamprad ha fondato il brand che ha rivoluzionato l’arredamento delle case di tutto il mondo con il concetto di “design democratico”: per festeggiare arriva nei negozi la collezione Gratulera vintage, che fa rivivere alcuni dei prodotti iconici degli anni ’50-’60, ’70-’80 e ’90-2000.

Un revival nostalgico, più ironico che autocelebrativo, che ripropone nell’arco di tutto il 2018 – con tre lanci, l’ultimo dei quali a dicembre con il mood ’90-2000 – poltrone, sedie, divani, ma anche lampadari, vassoi, cuscini e bicchieri, dei pezzi cult che hanno fatto la storia azienda svedese.

“Ogni lancio è molto diverso, in base al periodo di riferimento. Dai legni scuri e dallo stile classico si passa a un design allegro dai colori vivaci, fino ad arrivare a un look minimalista caratterizzato da legni chiari e motivi grafici”, ha spiegato Karin Gustavsson, Creative Leader di Ikea of Sweden.

La redazione di DireDonna, entusiasta per questo gradito ritorno, ha selezionato i prodotti must have della collezione Gratulera Ikea e vi racconta i segreti del loro successo.

Ikea Gratulera anni ’50-’60

Un salto nel passato, negli anni Cinquanta e Sessanta, quando Ikea ha lanciato i primi pezzi a diventare poi iconici, caratterizzati da colori e legni scuri e linee classiche (negli store da agosto 2018).

“Un’icona diventa tale perché è sorprendente, oppure perché è considerata un’innovazione per l’epoca. Come il tavolino LÖVBACKEN (in precedenza si chiamava LÖVET) che, con le sue tre gambe e i piedini ricoperti di metallo, non passa di certo inosservato. Il nostro primo prodotto da montare”, racconta Karin Gustavsson.

Tra l’altro, l’idea dei pacchi piatti è nata all’epoca per caso, quando Gillis Lundgren, co-worker di Ikea, ha deciso di rimuovere le gambe del tavolino per caricarlo nella sua piccola auto senza rovinarlo durante il trasporto.

Ikea Gratulera anni ’70-’80

Gli anni Settanta e Ottanta, nel design come nella moda, sono caratterizzati da colori sgargianti e da linee allegre e divertenti come per il divano KLIPPAN (pezzi negli store da ottobre 2018).

“Amo le fodere che sembrano delle giacche imbottite colorate. Questa rivisitazione è un omaggio al gruppo Memphis, che rivoluzionò il mondo del design negli anni ’80. KLIPPAN è stato uno dei primi divani dal prezzo accessibile del nostro assortimento e per questo è un’icona dei suoi tempi,” spiega Karin.

Ikea apre le porte del soggiorno anche ai bambini e risponde a un’esigenza umana fondamentale a tutte le età: giocare.

Ikea Gratulera anni ’90-2000

Gli anni Novanta vedono il ritorno del design scandinavo tout court, con linee semplici e minimaliste, la predilezione per legni chiari grezzi e l’utilizzo di motivi grafici (prodotti in vendita da dicembre 2018).

“Negli anni ’90 cercavamo uno stile più naturale. I mobili creati da Thomas Sandell, per esempio, sono iconici. La piccola panca, con un’estremità con rotelle e l’altra con gambe, era un oggetto di design molto apprezzato da tante persone in quel periodo”, prosegue Karin Gustavsson.

Si punta molto sulla funzionalità, una caratteristica tornata di attualità oggi, tra le nuove tendenze di design.