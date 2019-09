IKEA, i nuovi prodotti per la smart home del catalogo 2020

Il futuro è già qui: non è un caso che il catalogo 2020 IKEA sia ricco di nuovi prodotti per la smart home, complementi di arredo che uniscono design a funzionalità, per rendere la casa sempre più accogliente e il tempo libero sempre più facile da vivere.

Grazie alle idee di IKEA è semplice “traghettare” la propria casa in una modalità smart. Da dove iniziare? Per esempio è possibile munirsi del gateway IKEA TRÅDFRI (33 euro), un piccolo dispositivo che collega tutti i prodotti IKEA Home Smart all’app IKEA Home Smart attraverso la rete wi-fi. Con lo smartphone, a questo punto, è possibile gestire l’illuminazione da qualsiasi stanza della casa, comandando lampadine, tende, prese wireless.

Tra le novità più attese del catalogo 2020, poi, ci sono senz’altro quelle nate dalla collaborazione tra l’esperienza di design di IKEA e le capacità di Sonos, che dà vita alla collezione SYMFONISK. Un assortimento tutto nuovo di casse wi-fi di qualità dal prezzo accessibile. Ogni pezzo crea un’esperienza audio che si integra perfettamente in ogni ambiente della casa.

Musica, luce ma non solo: ecco i nuovi prodotti per la smart home del catalogo 2020 IKEA.

IKEA ENEBY cassa bluetooth. Una cassa bluetooth portatile per ascoltare musica fino a 15 ore grazie alle batterie ricaricabili (o per quanto si vuole collegandola a una porta USB). Si può rispondere alle telefonate attraverso la cassa, grazie al microfono integrato, mentre il supporto in sughero incluso esalta il suono. Prezzo 25 euro

IKEA NORDMÄRKE caricabatteria wireless. Un valido prodotto per caricare lo smartphone senza fili (se supporta la ricarica wireless). Basta appoggiarlo al supporto e si accenderà la spia luminosa della carica. Dotato di certificazione Qi, è compatibile con Apple iPhone 8, Samsung Galaxy S6 e modelli successivi. Design in sughero, plastica e gomma. Prezzo 17 euro

IKEA FYRTUR tenda a rullo. Questa tenda a rullo oscurante è motorizzata e si regola comodamente dal letto in modalità wireless grazie al telecomando incluso. Con il gateway TRÅDFRI e l’app IKEA Home Smart, inoltre, si possono gestire diverse tende della casa dallo smartphone. Prezzo 150 euro

IKEA SYMFONISK lampada da tavolo. Cassa e lampada, tutto in un solo prodotto: integra la tecnologia nella casa, permette di guadagnare spazio, per esempio sul comodino, e diffonde un suono pieno in tutta la stanza. Disponibile in bianco e in nero. Prezzo 179 euro