Su Instagram, lo stilista Stefano Gabbana ha commentato l’abito da sposa di Chiara Ferragni: gli è bastata una sola parola, “Cheap”. Il conciso commento, che tradotto in italiano significa “a buon prezzo, conveniente” ma anche, più in senso dispregiativo, “scadente“, era riferito vestito con corpetto crochet e gonna di tulle di Dior che la it girl ha indossato durante la cerimonia, diventando finalmente la moglie di Fedez.

A poche ore dalle nozze dei Ferragnez, sotto a una foto della Ferragni in abito da sposa pubblicata dal profilo della rivista Harper’s Bazaar, Gabbana ha scritto quell’unica parola per criticare apertamente il vestito disegnato da Maria Grazia Chiuri.

Fedez, da buon marito, ha subito soccorso la moglie e ha fatto sapere a tutti cosa pensa di chi critica Chiara Ferragni e il suo stile, mentre la diretta interessata ha risposto con eleganza, postando soltanto tre cuoricini. Il commento, però, ha colpito e diviso i fan: molti si sono apertamente schierati in difesa della blogger di The Blonde Salad, mentre altri, invece, hanno preso le parti dello stilista, incoronandolo come unico e vero re di stile.

Che tra i due non corra buon sangue è dunque ormai una certezza, ma Chiara Ferragni non è l’unica vittima del fiele da tastiera dello stilista. Non è la prima volta che Stefano Gabbana si lascia andare a commenti velenosi su Instagram: ad aprile erano bastate tre emoticon di pollice verso ad affossare Victoria Beckham nel giorno del suo 44esimo compleanno. Poi, aveva dato della “brutta” a Selena Gomez, quindi aveva più pesantemente insultato Heather Parisi.