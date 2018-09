All’inizio della loro frequentazione, il principe Harry avrebbe giocato con Meghan Markle tutte le sue migliori carte per conquistarla: tra queste, anche un regalo speciale, l’acquisto di un pezzo d’arte romantico e con un messaggio molto esplicito.

Il secondogenito di Carlo, infatti, avrebbe comprato un lavoro dell’artista britannica Van Donna: un dittico, formato da due tele, che su una riporta le parole “Everybody needs somebody to love” (cioè “tutti hanno bisogno di qualcuno da amare”) e sull’altra due bambini in bianco e nero che si tengono per mano, in stile Bansky. Consegnandolo a Meghan Markle, Harry avrebbe quindi chiarito i suoi sentimenti all’ex attrice di Suits.

Come un collezionista d’arte ha riferito a People, il principe Harry avrebbe acquistato il quadro nell’ottobre del 2016. “Harry è uno dei frequentatori abituali della zona, è stato nella galleria per un po’ e gli sono piaciute alcune cose“. Alla fine, il duca di Sussex avrebbe optato per le opere d’arte romantiche di Van Donna, probabilmente rivelando di star cercando qualcosa per una persona importante. A conferma dell’acquisto, la stessa artista aveva twittato nel luglio 2017, confessando in un post che il principe aveva acquistato uno dei suoi pezzi.

OMG! So excited that Harry has acquired my paintings for his collection! Yay!!! 😍😍 — Van Donna (@vandonnart) 7 luglio 2017

Il prezzo esatto del regalo è sconosciuto, ma una versione in rosso dello stesso quadro era stata battuta da Christie’s per circa tremila dollari (2.600 euro). Oggi, online, una versione in miniatura (circa un quarto di quella del principe Harry), in versione limitata e numerata, è in vendita per poco meno di 300 dollari (260 euro).