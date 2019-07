Il Trono di Spade: libri, edizioni speciali e cofanetti DVD

Il Trono di Spade è la serie tv del momento, e DireDonna vi offre un approfondimento sui libri, le edizioni speciali e i cofanetti DVD. Nota soprattutto per il successo televisivo, la saga nasce dai libri di George R. R. Martin. Questi sono raccolti sotto il nome di Cronache del ghiaccio e del fuoco, e hanno dato vita alla serie televisiva appena giunta al termine.

I libri sono ambientati in un mondo fantastico dai forti richiami al Medioevo europeo, dove i Targaryen hanno regnato per quasi 300 anni, fino alla guerra civile. I fatti narrati partono quindici anni dopo la Guerra dell’Usurpatore, quando il caos per decretare chi debba sedere sul trono incombe su tutte le terre.

Inizialmente non un successo di vendite, i libri hanno raggiunto la popolarità grazie al passaparola dei fan e alle edizioni tascabili, prima della notorietà mondiale grazie alla serie tv Game of Thrones. Gli ultimi due libri sono ancora in fase di scrittura, e non si conosce ancora la data di pubblicazione.

Scopriamo insieme quanti volumi compongono la saga, le edizioni speciali e i cofanetti DVD.

I 12 libri della saga

In Italia la saga è pubblicata da Mondadori in 12 volumi, diversamente dai testi originali. Questo perché alcuni libri, ritenuti eccessivamente lunghi, sono stati divisi in più tomi. Vediamo insieme tutti i libri che compongono Il Trono di Spade.

Il Trono di Spade (1): l’inizio della storia. Robert Baratheon siede sul Trono di Spade, dopo averlo conquistato in una guerra sanguinosa, togliendolo all’ultimo re dei Targaryen, i signori dei draghi. Ma la minaccia è vicina.

Il grande inverno (2): Cersei Lannister inizia una guerra contro i lord dei Sette Regni, fedeli ai coraggiosi signori di Grande Inverno. Intanto Daenerys Targaryen si prepara alla riconquista del regno dei suoi avi.

Il regno dei lupi (3): Durante una guerra devastante, una cometa rosso sangue appare nel cielo dei Sette Regni. Un oscuro presagio dei disastri che verranno?

La regina dei draghi (4): il giovane Robb Stark conquista una vittoria dietro l’altra, mentre lo scaltro Tyrion Lannister fatica a tenere sotto controllo il proprio reame. Jon Snow deve impedire l’invasione di barbari e giganti.

Tempesta di spade (5): morto il re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di Spade sono ridotti a quattro. Gli Estranei, guerrieri soprannaturali, incombono su di loro complicando le situazioni già gravose dei regni.

I fiumi della guerra (6): mentre Robb Stark pianifica un nuovo attacco, sua sorella Arya lotta per la sopravvivenza. Intanto al Nord Jon Snow deve compiere un altro gesto coraggioso per salvare la popolazione, ormai stremata.

Il portale delle tenebre (7): lo sciocco Re Joffrey ha in pugno il Trono di Spade, dopo la caduta di Robb Stark, del suo esercito e di Balon Gryjoy. Intanto l’oscura secerdotessa Melisandre getta una maledizione che sta per raggiungere la Fortezza Rossa.

Il dominio della regina (8): la casa dei Lannister si appresta a vincere la Guerra dei Cinque Re, mentre nuovi complotti e nuove alleanze nascono nell’ombra, per portare caos o ribaltare la situazione attuale.

L’ombra della profezia (9): Gli uomini di ferro sono guidati dal re Occhio-di-corvo nell’invasione del sud ovest del Regno, dove la regina Cersei e il Trono di Spade devono affrontare una nuova, inattesa prova di forza.

I guerrieri del ghiaccio (10): Daenerys Targaryen continua a difendere il proprio dominio contro orde di nemici antichi e nuovi, mentre la regina Cersei finisce in catene nelle segrete del rinato Credo dei Sette Dei.

I fuochi di Valyria (11): Stannis Baratheon è impegnato in un’estenuante marcia nel gelo contro il traditore lord Bolton, mentre il nano Tyrion Lannister è costretto a rischiare il tutto per tutto per sopravvivere a un assedio disastroso.

La danza dei Draghi (12): la Guerra dei cinque re sembra non avere fine. Alla Barriera imperversa l’inverno, e Jon Snow è costretto a compiere una scelta estrema e temeraria, che potrebbe costargli persino il suo ruolo e i suoi confratelli.

Le edizioni speciali

Tante le edizioni speciali, da quelle illustrate a quelle che si fondono con foto e contenuti extra tratti dalla serie, fino a approfondimenti dell’autore che racconta meglio ai lettori le storie da lui narrate nei libri.

Il Trono di Spade – Edizione illustrata: volume in copertina di simil pelle, con 73 illustrazioni in bianco e nero e 8 a colori. Un volume da collezione da non perdere per gli appassionati.

Game of Thrones: The Storyboards: questo volume in inglese vi porta dietro le quinte della serie della HBO, con immagini e schizzi dell’illustratore William Simpson, che ha disegnato lo storyboard del telefilm.

L’arguzia e la saggezza di Tyrion Lannister: questo simpatico volumetto racchiude pensieri, battute, frasi famose e modi di dire di Tyrion Lannister tratti dai vari libri. Ottima rilegatura in simil pelle.

I cofanetti DVD e Blu-Ray

Nonostante l’ottava stagione de Il Trono di Spade si sia appena conclusa, potete già pre-ordinare su Amazon il cofanetto completo con tutte le stagioni della serie tv, che vi riportiamo di seguito. Chi volesse acquistarle singolarmente può trovare sulla piattaforma anche le stagioni separate, compresa l’ottava.