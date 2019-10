Imetec elettrodomestici, le novità

Scaldasonno e plaid riscaldabile, robot da cucina e ferro da stiro con caldaia, sono tante le novità in casa Imetec per i piccoli elettrodomestici. Stare a casa in inverno è uno dei piccoli piaceri della vita. Perché, se fuori si gela, ecco che le mura domestiche diventano il guscio perfetto in cui rinchiudersi.

Ma è anche vero che, per renderle il più confortevoli possibile, a volte è necessario uno shopping ragionato.

I nuovi elettrodomestici di Imetec, in questo senso, possono essere la risposta giusta. La storica azienda italiana, per l’inverno 2019, ripensa allo Scaldasonno in chiave contemporanea, avvicinando i più giovani all’uso del proprio prodotto icona. Ma non solo, perché tra i nuovi elettrodomestici Imetec c’è spazio anche per il plaid riscaldabile, compagno fedele di binge watching, e – per le novità adatte a tutte le stagioni – su tutte il nuovo ferro da stiro Imetec Zerocalc Pro Ceramic PS2 2400 e Cukò Pro XL, il braccio destro di cui non poter fare a meno in cucina.

Di seguito, ecco le caratteristiche delle nuove proposte Imetec per la casa.

Imetec scaldasonno Adapto

Impossibile non conoscere il mitico Scaldasonno di Imetec, sul mercato dal 1978 e presente in migliaia di case nel mondo. Nel 2019, il prodotto icona si rinnova, incontrando i gusti contemporanei e intercettando un target più giovane. Il nuovo Scaldasonno, realizzato in caldo cotone, presenta infatti la tecnologia brevettata Adapto: in grado di assicurare velocità di riscaldamento, controllo costante della temperatura e massima sicurezza, ha anche un sistema di controllo digitale intelligente. Facile da usare, una volta raggiunta la temperatura ideale per il proprio sonno si autoregola mantenendo il calore e riducendo i consumi. In più, grazie al comando digitale che permette di scegliere tra 6 temperature con un timer di autospegnimento dopo una, tre o nove ore, è super personalizzabile.

Prezzo consigliato: 89,99 euro (singolo); 144,99 euro (piazza e mezza); 174,99 euro (matrimoniale) Acquista ora

Plaid riscaldabile Imetec

AAA cercasi conforto durante l’inverno? Il nuovo plaid riscaldabile di Imetec è qui per migliorare le giornate più fredde dell’anno. In tessuto ultra morbido, è dotato dell’esclusiva Intellisense Technology: grazie al sensore di monitoraggio continuo, questa tecnologia permette al plaid di adattare la temperatura scelta in modo automatico, basandosi sul calore corporeo e l’ambiente circostante. Dalle maxi dimensioni di 160 x 120 cm, è l’accessorio giusto da avere per godersi al meglio una serie tv.

Prezzo consigliato: 89,99 euro Acquista ora

Ferro da stiro con caldaia Imetec Zerocalc Pro Ceramic PS2 2400

L’ultimo arrivato nella gamma Imetec di prodotti per lo stiro è il sistema stirante Zerocalc Pro Ceramic PS2 2400, progettato per minimizzare gli effetti negativi del calcare sul ferro da stiro. L’innovativo sistema a vapore, caratterizzato dalla tecnologia Zerocalc, è infatti in grado di resistere ai danni del calcare, garantendo la massima protezione e allungando la vita del ferro da stiro. Diversi i punti di forza di questo ferro da stiro con caldaia, tra cui la doppia griglia a maglia fine (utile per bloccare le macro impurità dell’acqua), la doppia resina a scambio ionico (in grado di ridurre la formazione di calcare) e doppio filtro ad elevato assorbimento. Per una corretta manutenzione si consiglia di sostituire i filtri ogni 3/4 mesi di utilizzo.

Prezzo consigliato: 119,99 euro Acquista ora

Robot da cucina Imetec Cukò Pro XL

Cucinare (bene) è un’impresa? Imetec propone una novità dedicata alla cucina che promette di risolvere molti dei nostri problemi. Il nuovo Cukò Pro XL è un robot da cucina con cottura che presenta ben 20 programmi automatici. Utilizzando questo elettrodomestico, infatti, è possibile preparare di tutto: trita, impasta, cucina il risotto, soffrigge, bolle, frulla, monta la panna e chi ne ha più ne metta. Un vero e proprio sous chef che fa la parte del protagonista. Pensa a tutto lui: temperatura, tempo e velocità per risultati sorprendenti. Il plus? Ad accompagnare Cukò Pro XL, anche un ricettario con molte preparazioni a cui attingere per avere sempre idee nuove.

Prezzo consigliato: 599,00 euro Acquista ora