All’Arena di Verona è andato in scena Intimissimi Show 2018, la sfilata del celebre brand di lingerie italiana, che ha visto in passerella una serie di top model, capitanate da Irina Shayk e di celebrities da parterre de rois, tra cui Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni.

Dopo 4 anni di Intimissimi on Ice, la griffe ha messo in scena The Enchanted Forest, un fashion show allestito in un bosco incantato, dove scenografici chandelier hanno illuminato il luogo deputato a raccontare la fiaba italiana del gruppo italiano che ha conquistato negli anni un posto internazionale.

Tante le uscite che, come Victoria’s Secret ha insegnato, non sono solo di pezzi di intimo, seducenti e femminili, ma anche tripudio di stivali argentati e frange, copricapi piumati e pieni di strass, fisici longilinei e sportivi, tanti volti noti.

Lingerie e sottovesti, pajamas e kimono, si sono alternati a brassière e culotte, body intarsiati e corpetti, ricami come tattoo o decori western style. Bralette e slip, in seta e pizzo, si mixano con dettagli di cristalli o di tulle see-through. Preziosi i tocchi in velluto liquido, in dentelle, in macramè, in paillettes o in seta effetto light bondage.

Ad aprire la sfilata, Irina Shayk, ambasciatrice di Intimissimi, tra le protagoniste nei giorni scorsi di uno dei red carpet di Venezia 75).

Riflettori sul front row dove era seduta Sarah Jessica Parker: la Carrie di Sex and the City, infatti, sarà testimonial del brand per la prossima stagione.

Al suo fianco Chiara Ferragni, anche lei ambassador da tempo di Intimissimi. Tra le altre celebrities internazionali, le it girls Alexa Chung e Jourdan Dunn.

L’hairstyling della sfilata è stato affidato a Franco Gobbi, mentre il make-up è stato realizzato da Jessica Nedza. Tutti gli stiletto e gli stivali in passerella erano di Primadonna Collection, mentre i copricapi con piume e strass sono opera di Ely B.