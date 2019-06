Irina Shayk: è la modella più influente in costume da bagno

Irina Shayk è la più influente su Instagram tra le modelle in costume da bagno, e per questo quella che guadagna di più. Infatti, il marchio di lingerie e abbigliamento mare Bluebella ha stilato una top 10 delle modelle più influenti sul noto social network grazie alle sponsorizzazioni di costumi da bagno. Nella lista la top model russa, ex di Bradley Cooper, è in ottima compagnia. Tra i nomi troviamo anche Alessandra Ambrosio e Ashley Graham.

“Quello che cerchiamo sono influencer che siano ammirate dalle donne, piuttosto che dagli uomini. Questo dimostra la loro reale influenza ed è l’elemento cardine nel guidare le vendite“, racconta l’amministratore delegato di Bluebella Emily Bendell al The Sun.

Irina Shayk è sicuramente sotto i riflettori in questo momento per le sue vicende private, dalla rottura clamorosa con Bradley Cooper alla presunta rivalità con Lady Gaga. Irina piace alle donne, non è mai eccessiva, ha uno stile moderno ed elegante, e i costumi da bagno da lei indossati sono firmati Burberry tra gli altri. Pare che i suoi cliccatissimi scatti le fruttino circa 67mila euro.

Ma chi sono le altre modelle? Al secondo posto troviamo la brasiliana Alessandra Ambrosio, che ha da poco lanciato il proprio brand di costumi da bagno, GAL Floripa. La media dei suoi like? Circa 150mila per ogni post.

Al terzo posto si piazza Emily Ratajkowski. Nonostante la modella abbia decisamente più like e follower di Irina e Alessandra, il suo seguito è più maschile e non influenza le vendite.

Al quarto posto la modella curvy per eccellenza Ashley Graham. Paladina delle top più formose, è amatissima dalle donne, e ha quasi 9 milioni di follower.

La modella sudafricana Candice Swanepoel è quinta, conosciuta soprattutto come angelo di Victoria’s Secret. Anche lei ha il suo brand di costumi da bagno, Tropic of C.

Nella parte bassa della classifica troviamo Rosie Huntington-Whiteley, che realizza costumi da bagno con Marks & Spencer, l’angelo di Victoria’s Secret Jasmine Tookes al settimo posto, e la sua collega Lais Ribeiro all’ottavo.

Chiudono la classifica delle influencer in costume da bagno Nina Agdal, nota soprattutto per la sua copertina senza veli su Sports Illustrated, e l’unica non modella, la cantante e dj colombiana Lupe Fuentes.