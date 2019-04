James Bond 25 sarà il 25° film del franchise sulla spia inglese più conosciuta, ed è stato svelato il nuovo avversario cattivo di Daniel Craig: Rami Malek. Ieri la presentazione del cast con Craig e le interpreti femminili, le Bond Girls. Bond 25 (questo il titolo provvisorio della pellicola) arriverà nelle sale nel 2020.

Ebbene sì, il vincitore del Premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, Rami Malek, sarà il nuovo cattivo nel 25° film di 007. Per la quinta – e pare ultima – volta il protagonista sarà Daniel Craig, ora il più longevo degli interpreti di James Bond.

La scelta di Rami Malek è stata fatta sicuramente per cavalcare la popolarità dell’attore del momento, e per attirare un pubblico più giovane. Campione da sempre d’incassi, James Bond porta una ventata di freschezza anche con il nuovo cast femminile.

Infatti, al fianco di Daniel Craig e Rami Malek (il cui ruolo non è stato ancora rivelato), ritroveremo sì Léa Seydoux (Madeleine Swann) e Naomie Harris (Eve Moneypenny), ma ci saranno pure Ana de Armas e Lashana Lynch. Attenzione, però, le due nuove attrici, seguendo una nuova linea di politically correct, non vengono definite Bond Girl, ma saranno due comprimarie dell’agente segreto più amato del cinema.

Il nuovo cast, ad eccezione di Rami Malek, si è riunito vicino la spiaggia di Ocho Rios, in Giamaica, proprio dove Ursula Andress girò la sua famosa scena per il primo 007, Dr No, del 1962. Proprio da questi luoghi ripartirà il nuovo film, che verrà girato tra la Giamaica, l’Italia e la Norvegia. La pellicola sarà diretta da Cary Joji Fukunaga, regista della prima serie di True Detective.

C’è grande attesa per scoprire dettagli sul personaggio interpretato da Rami Malek in Bond 25.