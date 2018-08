Se secondo qualche rivista di gossip stanno uscendo insieme, pare in realtà che tra Jennifer Aniston e il suo personal trainer Leyon Azubuike non ci sia altro che un rapporto sano fatto di sport e allenamento, con un istruttore di fitness entusiasta della sua protetta: lo ha rivelato lui stesso in un’intervista a People, in cui ha definito l’attrice 49 enne “un’atleta nata”.

A inizio mese, Jennifer Aniston aveva rivelato di aver trovato un nuovo amore, quello per la boxe, e si era prodigata in complimenti per il suo allenatore. “Ho un allenatore di nome Leyon, che è eccezionale. È l’allenamento più lungo che abbia mai seguito, in realtà, a parte lo yoga”, aveva rivelato l’interprete di E alla fine arriva Polly. “C’è qualcosa di importante nell’aspetto mentale della boxe: esercitarsi, far funzionare il cervello. Non sei soltanto seduto su una cosa e devi farla funzionare. È fantastico”.

A sua volta, proprio il personal trainer ventinovenne si è complimentato con lei, lodando l’attrice per le sua capacità, la determinazione e la dedizione che mette nel dare sempre il massimo. “È molto diligente ed è pronta a lavorare duro, ogni volta che viene in palestra. Che si tratti di una sessione di 45 minuti o di una di due ore, è sempre pronta a partire. È incredibilmente coerente e laboriosa e questo rende il mio lavoro un po’ più facile”, ha riferito a People.

I complimenti sono arrivati dopo che Star Magazine aveva accennato alla possibilità che i due stessero uscendo insieme dopo il divorzio della star di Friends dal marito Justin Theroux. Rumor più importanti, invece, erano arrivati nei giorni precedenti, con la notizia che la voleva di nuovo con l’ex marito Brad Pitt, poi smentita dalla stessa attrice.