Jennifer Aniston disponibile alla reunion di Friends

Jennifer Aniston ha confessato durante una nuova intervista all’Ellen Show di essere disponibile a una reunion di Friends, per tornare nei panni di Rachel Green. La sit-com più popolare di sempre ha avuto un finale perfetto, per questo non si è mai parlato di un seguito. I fan però da sempre sperano almeno in un film per rivedere i loro personaggi preferiti.

Già lo scorso dicembre Jennifer Aniston, che ha da poco compiuto 50 anni, aveva dichiarato il desiderio del cast femminile di Friends di riprendere i propri ruoli. Infatti anche Courtney Cox (Monica) e Lisa Kudrow (Phoebe) sono favorevoli ad una reunion. Il cast maschile, invece, formato da Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross), non ritiene interessante il progetto.

Ora, pero, da Ellen Jennifer Aniston cambia ogni prospettiva: “Noi ragazze lo vorremmo, e ora credo anche i ragazzi.” Il cast al completo quindi sarebbe favorevole alla reunion di Friends. “Senti, ora come ora tutto è possibile“, afferma la Aniston, che fa intuire che qualcosa è cambiato negli ultimi mesi.

Friends, andato in onda per 10 stagioni di successo dal 1994 al 2004, è uno degli show televisivi più popolari di sempre, per questo l’idea di un seguito ha diviso sempre il pubblico.

“Sarebbe bello raccontare una nuova prospettiva, non più i trentenni ma i cinquantenni” ha detto più volte Jennifer Aniston.

Ci sarà questa reunion? Chissà che il ritorno in tv di Beverly Hills 90210 non possa convincere gli autori a continuare la serie. Intanto, l’attrice arriverà su Netflix con la sua commedia Murder Mistery con Adam Sandler il prossimo 14 giugno. Il suo nuovo The Morning Show per la Apple, invece, non ha ancora una data di uscita.