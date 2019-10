Jennifer Aniston debutta su Instagram con la foto della reunion di Friends

Jennifer Aniston fa il suo debutto su Instagram con un profilo ufficiale. La prima foto dell’amatissima attrice americana è incredibile, infatti Jennifer Aniston fa sognare milioni di fan con un selfie che la immortala insieme con tutto il cast di Friends: Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

La didascalia che accompagna il post dice: “And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM”. Reese Witherspoon ha subito commentato il post della Aniston con un caloroso benvenuto:”YASSSS !!! Benvenuta su Insta Jen !!!”.

La serie TV Friends ha compiuto 25 anni dal suo debutto in Tv e spesso si è parlato di una possibile reunion del cast per girare dei nuovi episodi. La stessa Aniston, in una recente intervista a Variety, si è dichiarata disponibile al reboot ma ha aggiunto che “I produttori non vogliono che si faccia e non ci permetterebbero di farlo”.

Vista la foto pubblicata da Jen, ai fan della serie TV non resta che tornare a sognare.