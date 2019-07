Jennifer Aniston e Justin Theroux piangono insieme il cane Dolly (foto)

Jennifer Aniston e Justin Theroux piangono insieme la cagnetta che condividevano, Dolly, morta nei giorni scorsi: attraverso la foto in un post Instagram l’attore ha condiviso tutto il dolore per la scomparsa dell’animale, considerato un membro della loro famiglia. Nelle foto Justin tiene per mano una donna, la Aniston, molto legata al pastore tedesco bianco Dolly.

Una piccola sequenza di immagini della loro cagnolina, in vita e poi su un letto di fiori per l’ultimo saluto, e le mani di Jennifer Aniston e dell’ex marito Justin Theroux che si stringono.

“Stasera, al tramonto, dopo una lotta eroica … il nostro più fedele membro della famiglia e protettrice, Dolly, ha deposto la spada e lo scudo” ha scritto lui commosso.

Jennifer Aniston non ha profili social, e sta vivendo lontano dai riflettori questo dolore. L’attrice e l’ex marito, che si sono lasciati a fine 2017, restano ancora molto uniti, come dichiarato più volte. Un rapporto d’amicizia il loro che è andato oltre l’amore e il matrimonio. In molti sperano che decidano di tornare insieme, anche perché nessuno dei due sembra avere una relazione sentimentale al momento.

Questo dolore li ha sicuramente avvicinati, non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi, magari in una occasione più piacevole. Dolly era stata adottata da Jennifer Aniston nel 2006, e chiamata così in onore di Dolly Parton. La coppia aveva firmato un accordo di custodia congiunta dei loro 5 cani nel marzo 2018.