Jennifer Aniston: prima di Friends facevo le televendite

Jennifer Aniston si è raccontata in un lunga intervista sul numero di ottobre di InStyle, svelando che prima di Friends facesse televendite al telefono. Come ogni giovane attore, infatti, anche lei ha fatto ogni tipo di lavoro prima del successo, tra una particina e l’altra.

Arrivata a 50 anni, celebrati lo scorso 11 febbraio, Jennifer Aniston è fiera di ogni avventura del passato, e racconta divertita qualche aneddoto inedito.

“Ho partecipato a sei serie tv, tutte andate male“, racconta l’attrice del periodo prima della pluri-premiata sitcom Friends.

“Poi ho iniziato a fare la cameriera a New York, e infine sono passata alle televendite al telefono“. Jennifer Aniston non nasconde che non fosse per nulla portata per questo mestiere: “Vendevo dei soggiorni a Poconos, in Pennsylvania. Ma in realtà non ne ho venduto neanche uno, ero davvero pessima“.

Il successo in tv è arrivato nel 1994, ma Jennifer non è mai stata con le mani in mano.

“Ho fatto questo lavoro finché non mi hanno mandata via. Ero terribile. Continuavo a dire ‘Perché devo disturbare le persone all’ora di cena?’“.

La Aniston ha sempre cercato di guadagnare qualcosa per essere indipendente.

“Alle medie tagliavo i capelli ai miei compagni per 10 dollari. Ero convinta di essere brava. Avevo tagliato i capelli a mio padre, che lavorava in una soap opera. Solo molti anni dopo mi ha confessato che il suo parrucchiere glieli aveva poi sistemati“.

Suo padre, John Aniston, è infatti stato uno dei protagonisti di Il tempo della nostra vita, e recita ancora occasionalmente, nonostante abbia 83 anni.

Jennifer Aniston comparirà su 6 copertine differenti del numero di ottobre di InStyle, in scatti ad opera di Micahel Thompson, noto fotografo di moda. Nell’intervista racconta anche i suoi progetti futuri, tra i quali la serie tv The Morning Show con Reese Witherspoon per Apple TV.