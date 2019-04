Jennifer Aniston torna a parlare dopo molto tempo del tradimento di Brad Pitt con Angelina Jolie, definito una vera pugnalata al cuore. La storia con l’ex marito è terminata nel 2005, nonostante voci recenti di un riavvicinamento.

L’attrice è in questi giorni protagonista del trailer del nuovo film Netflix Murder Mistery con Adam Sandler, ma si sofferma a parlare anche della sua vita privata e a raccontare ancora di quel momento doloroso. Infatti, in una intervista con il The Sun a proposito del film, girato la scorsa estate a Como, spiega: “Sono stata colpita da una pugnalata al cuore. Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti. Ero troppo ferita per dare una risposta”.

Jennifer Aniston e Brad Pitt si erano conosciuti nel 1997, convolando a nozze nel 2000. La dolorosa separazione è arrivata nel 2005, anche se l’attrice non si è mai pentita di quel matrimonio.

“Ho scelto di credere al mio ex marito, non ho voluto credere a tutti i gossip che ho letto sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo“.

Brad Pitt e Angelina Jolie si erano conosciuti nel 2004 sul set di Mr. & Mrs. Smith, diventando poi la coppia più amata di Hollywood, i Brangelina, e poi quella più litigiosa, dopo il divorzio che continua a portare scontri e imbarazzi.

“Quando ho sposato Brad Pitt il nostro legame era molto sincero” continua Jennifer Aniston, che aggiunge: “Quando li ho visti insieme per la prima volta con Maddox ho ceduto alle mie emozioni. Non sono un robot. In quel momento mi sono sentita una donna incompleta“.

Jennifer Aniston infatti non è mai diventata mamma. L’attrice si è sempre battuta contro i media, che mettono spesso al centro di voci e gossip le scelte in fatto di maternità di attrici e artiste. Oggi Jennifer Aniston è single, e si dice pronta a conoscere un nuovo compagno, dopo il divorzio con il secondo marito, Justin Theroux.