Jennifer Lopez verrà onorata con il Fashion Icon Award 2019 ai premi della moda CFDA. JLo è sicuramente uno dei personaggi di maggiore impatto nel mondo dello spettacolo e della moda degli ultimi 20 anni, e il riconoscimento arriva proprio con questa motivazione. I suoi look e la sua immagine hanno cambiato il modo di concepire la moda e la donna.

“Attraverso gli abiti Jennifer Lopez esprime fiducia e potere” ha dichiarato Diane von Furstenberg, a capo del CFDA. “Sia i designer che i fan attendono con impazienza i suoi look, che sono veri e propri statement“.

Jennifer Lopez riceverà il Fashion Icon Award ai CFDA 2019 il prossimo 3 giugno, presso il Brooklyn Museum di New York. Prima di lei, tra i vincitori di questo prestigioso premio, anche Beyoncé, Pharrel, Rihanna, Franca Sozzani e Naomi Campbell.

La futura sposa, che tornerà al cinema a settembre con Hustlers, in classifica al momento con il singolo Medicine, non arresta la sua scalata. Proprio per il suo ultimo video di Medicine nella settimana passata è stata al centro dell’attenzione per i suoi tanti look sorprendenti.

“Lo stile di Jennifer è audace, disinibito e sempre memorabile“, ha dichiarato Steven Kolb, presidente e CEO del CFDA. “Gli stilisti, inclusi molti dei nostri membri, adorano vestirla sia per i momenti in scena che per quelli privati“.

Tanti gli outfit memorabili di Jennifer Lopez, partendo dall’iconico vestito a stampe tropicali di Versace del 2000 ai premi di MTV fino al voluminoso abito rosa di Giambattista Valli per la prima del film Second Act lo scorso anno.

Ovviamente ora l’attesa maggiore riguarda chi vestirà Jennifer Lopez per questa importante premiazione, e non solo. Chi disegnerà l’abito da sposa per il matrimonio di Jennifer Lopez con Alex Rodriguez?