Jennifer Lopez compie 50 anni: qual è la sua beauty routine

Jennifer Lopez compie 50 anni e DireDonna festeggia questo importante compleanno raccontandovi la sua beauty routine.

Nata il 24 luglio 1969 a New York, da genitori portoricani, la diva cresce nel Bronx, punto di riferimento importante durante il suo percorso. Inizia la sua carriera come ballerina, per poi passare alla recitazione. Il successo arriva con il biopic Selena, nel 1997, e poi nel 1998 con Out of Sight, al fianco di George Clooney. La lunga carriera cinematografica, tra ruoli comici contrapposti a quelli d’azione, fa spazio anche a quella musicale. Nel 1999, con l’album d’esordio On The 6, Jennifer Lopez diventa una star della musica, vendendo da allora circa 80 milioni di dischi.

Non mancano i tanti programmi tv, che rendono JLo un personaggio sempre più vicino al pubblico e amato per la sua semplicità nonostante l’aspetto da diva. Jennifer Lopez, infatti, diventa icona per tutte le donne, mamma, moglie (più volte), sportiva, artista e filantropa. I suoi segreti di bellezza sono una buona alimentazione e tanto esercizio, e Jennifer ha sempre condiviso trucchi e suggerimenti sui suoi social.

Giunta a 50 anni, Jennifer Lopez non ha paura del tempo che passa, e sta festeggiando questo anniversario con un tour, It’s My Party, che nei prossimi mesi approderà anche in Europa. I suoi segreti di bellezza? Scopriamoli insieme!

La beauty routine di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, come ogni donna, ha i suoi segreti per ingannare il passare del tempo. Di sicuro una buona crema e dei trattamenti facciali fanno il loro dovere, ma l’attrice e cantante sostiene che l’esercizio fisico sia indispensabile. Non solo, è molto attenta alla protezione solare, che permette di rallentare l’invecchiamento della pelle. Ovviamente tutto corredato dalla dieta giusta.

La cura della pelle

Per quanto la genetica abbia la sua importanza, Jennifer Lopez si aiuta con degli ottimi accorgimenti per la pelle, come raccontato alla rivista People. Prima di tutto si toglie sempre il trucco prima di dormire, e dopo applica molta crema da notte per idratarsi. Jennifer non sa rinunciare agli oli per il viso, che aiutano a rimpolpare naturalmente la pelle stanca.

Protezione solare

Una esposizione eccessiva della pelle ai raggi solari può incentivare l’invecchiamento. Per questo JLo prende pochissimo sole, e sempre con la protezione adatta. “Uso molta protezione solare, e cerco di restare spesso all’ombra, anche in vacanza” ha raccontato a InStyle Magazine.

Esercizio fisico

L’esercizio fisico è essenziale per chi, come lei, è sempre sul palco ad esibirsi. Essendo una ballerina, la Lopez ha imparato presto disciplina e rigore, e la danza è uno dei modi migliori per restare sempre in forma. A cosa non può rinunciare ogni giorno? A una lunga sessione di cardio.

Dieta

“Quando vado nei ristoranti la prima cosa è guardare quali alimenti sono adatti alla mia dieta, dal pesce alle verdure” ha raccontato Jennifer Lopez a Hello. L’artista, amante della buona tavola, è molto attenta alla sua nutrizione, concedendosi solo di rado qualche strappo alla regola. “Non bevo, non fumo e non assumo caffeina, sono questi i segreti perfetti per la pelle” ha dichiarato all’Hollywood Life.

Acido glicolico

Jennifer Lopez ha rivelato il suo amore per l’acido glicolico in passato, raccontando alla rivista People che è perfetto per la cura della pelle. Ma a cosa serve? Rimuove senza sforzo le cellule morte dell’epidermide dalla superficie del viso, prevenendo l’intasamento di pori che potrebbe causare acne o macchie. Potete acquistarlo anche in farmacia in boccette.

Meditazione

Quando sei sempre impegnata, nulla fa bene al tuo corpo e alla tua pelle come un po’ di meditazione. JLo ha confessato di esercitarla la mattina appena sveglia e prima di andare a letto. Unita all’autoconsapevolezza, secondo quanto da lei raccontato a Well + Good, riesce a fermare l’invecchiamnto, per lo meno quello mentale.