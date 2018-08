Chiaro, generoso, immediato: Joy by Dior è il nome dell’ultimo profumo da donna lanciato il 20 agosto dalla maison francese, una nuova fragranza, ode al piacere e alla vita, che trova in Jennifer Lawrence la sua testimonial d’eccellenza, immortalata dalla macchina fotografica di Jean-Baptiste Mondino.

Dopo quasi 20 anni da J’Adore (che, uscita nel 1999, resta una tra le fragranze più vendute al mondo), François Demachy, il profumiere-creatore esclusivo di Dior a cui si devono anche le preziose creazioni della Maison Christian Dior, ha dato vita a un’eau de parfum illuminata da fiori e agrumi, accarezzata dalla morbidezza dei legni e dalla serenità dei muschi.

“Joy by Dior esprime lo straordinario sentimento della gioia offrendoci un’interpretazione olfattiva della luce.Questo profumo assomiglia a certi quadri puntinisti ricchi di una tecnicità precisa ma non pesante. È costruito da una molteplicità di note, da una miriade di sfaccettature, che danno vita a un’espressione limpida, evidente. Creare un nuovo profumo Dior è un evento, per tutta la Maison e per me. Il nostro profumo deve saper unire e sedurre uomini e donne“, ha raccontato François Demachy.

Joy è anche il nome di una celebre e storica fragranza di Jean Patou, creata nel 1930 come reazione al crollo di Wall Street del 1929: Nonostante il prezzo elevato e la depressione economica, Joy divenne un successo immediato e rimase il profumo più famoso della casa di moda francese. A tutt’oggi è considerato uno dei migliori profumi femminili di tutti i tempi ed è un tipico esempio della famiglia olfattiva floreale.

Joy by Dior, note olfattive e descrizione

Bergamotto agrumato e mandarino esplodono all’unisono con i fiori, la rosa , utilizzata in Essenza e in Assoluta, e il gelsomino .

esplodono all’unisono con i fiori, la , utilizzata in Essenza e in Assoluta, e il . Al sandalo , caldo e cremoso, il compito di avvolgere con dolcezza. Nota di fondo, intima e sensuale, il soffio dei muschi .

, caldo e cremoso, il compito di avvolgere con dolcezza. Nota di fondo, intima e sensuale, il soffio dei . Il flacone , luminoso e prezioso, si gioca nell’argento brillante e nel rosa splendente di un jus che attrae immediatamente.

, luminoso e prezioso, si gioca nell’argento brillante e nel rosa splendente di un jus che attrae immediatamente. Un filo argentato e brillante si avvolge attorno al tappo, come un gioiello leggero sottilmente inciso che raccoglie il suo nome, inserito perfettamente nel cerchio della O.

Joy by Dior: prezzo

Il flacone spray dell’eau de parfume da 90 ml costa 135 euro circa.

Il flacone spray dell’eau de parfume da 50 ml costa 96 euro circa.

Il flacone spray dell’eau de parfume da 30 ml costa 68 euro circa.

L’emulsione idratante corpo di Joy by Dior da 200 ml costa 55 euro circa.

Il film Joy by Dior con Jennifer Lawrence

L’attrice americana, da sei anni ambassador e testimonial della maison di Avenue de Montaigne, presta la luminosità del suo volto per il film dedicato a Joy by Dior, diretto da Francis Lawrence.

Sullo schermo si susseguono immagini ricche di emozioni e sensazioni pure, in cui palpabile è la joie de vivre e la sensualità che sottendono al profumo.

Regista di spot e videoclip mnusicali (tra gli artisti con cui lavora assiduamente ci sono Jennifer Lopez, Lady Gaga e Beyoncé), Francis Lawrence collabora sin dai tempi di Hunger Games con Jennifer Lawrence, protagonista anche del suo ultimo film, Red Sparrow.