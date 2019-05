Julia Roberts a Verona per lo spot Calzedonia

Julia Roberts si è trattenuta per due giorni a Verona per girare il nuovo spot Calzedonia e per assistere al concerto di Elton John. L’attrice americana, che non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia, è testimonial del brand d’abbigliamento veronese dal 2014.

Dopo aver assistito il 29 maggio al concerto di Elton John all’Arena di Verona, show tutto esaurito, il 30 mattina, a partire dalle 7:30, sono iniziate le riprese di Julia Roberts per la nuova pubblicità. Città blindata, tra i tanti curiosi occupati nell’attività di vipwatching e i turisti che ogni giorno invadono i luoghi che hanno fatto da sfondo alle romantiche e tragiche vicende di Romeo e Giulietta.

Il primo ciak si è svolto nella centralissima Piazza Bra, la principale di Verona, vicino al punto vendita Intimissimi che si trova proprio accanto all’anfiteatro romano. Julia Roberts appare negli scatti rubati dai paparazzi in un abito-cappotto rosa confetto e due tipi di collant, neri con fantasia pied-de-poule e grigi, coprenti.

Il set di Calzedonia e Julia Roberts si sono poi spostati alle 9.30 in Piazza dei Signori, chiusa per qualche ora al traffico. La notizia si è sparsa in fretta e ha attirato tanti turisti e cittadini incuriositi, alcuni dei quali hanno provato ad affacciarsi sul cortile del Mercato Vecchio, cercando di immortalare l’attrice con i loro smartphone.

Le riprese sono terminate in tarda mattinata accanto alla Scala della Ragione. Varie le comparse, come il modello veronese Matteo Moro. Nelle ore precedenti alle riprese, era stata postata sui social una foto di Julia Roberts con il sindaco di Verona Federico Sboarina, scattata proprio al concerto di Elton John.

L’attrice è apparsa splendida come sempre, anche se non in posa, nei pochi scatti rubati. Il suo nuovo taglio di capelli, un caschetto lungo che arriva all’altezza della clavicola (chiamato appunto collarbone, in inglese), incornicia perfettamente il suo viso ed è già un must degli hair trend di stagione.