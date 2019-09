Julie Andrews Leone alla Carriera a Venezia 76: 7 migliori film

Non solo Mary Poppins: Julie Andrews, premiata il 2 settembre 2019 con il Leone alla Carriera a Venezia 76 da Luca Guadagnino, vanta una lunga e fortunata carriera.

“Il Leone d’Oro è il riconoscimento doveroso di una carriera straordinaria che ha saputo ammirevolmente conciliare il successo popolare e le ambizioni artistiche senza mai scendere a facili compromessi”, ha spiegato Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia 2019.

Nata e cresciuta in Inghilterra, Julie Andrews conosce i primi successi già a 12 anni come giovane cantante dalla voce eccezionale, esibendosi a teatro e alla radio: è solo un’adolescente quando approda a Broadway dove nel 1953 debutta nel musical The Boy Friend.

Sempre sul prestigioso palcoscenico newyorchese interpreta il ruolo di Eliza Doolittle per il musical My Fair Lady di Alan Jay Lerner e Frederick Loewe, che diventa subito un classico, nel 1956; nel 1961, è la Regina Ginevra nel musical Camelot di Lerner e Loewe.

È del 1964 la chiamata a Hollywood per interpretare la parte della magica governante in Mary Poppins, il primo di una variegata lista di film di cui è costellato il suo curriculum.

Oggi, il pubblico giovane conosce meglio Julie Andrews nel ruolo della regina che insegna alla nipote adolescente a diventare una principessa nel film di successo Pretty Princess e nel suo seguito Principe azzurro cercasi e per aver prestato la sua voce alla creatura marina Kharaten nel campione d’incassi Aquaman. È stata anche la voce della Regina Lillian nella serie di film Shrek 2, Shrek Terzo e Shrek e vissero felici e contenti, e la voce della madre di Gru nella serie di film Cattivissimo Me e dei Minions.

Ecco i 7 film che la redazione di DireDonna ha amato particolarmente e che non ci si stanca mai di rivedere.