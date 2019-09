Kaia Gerber ha compiuto 18 anni, ed è arrivata alla sua festa di compleanno seguendo i passi di mamma Cindy Crawford. Infatti la giovanissima modella ha indossato un abito ispirato a un look iconico di sua madre, quello portato dalla top model in passerella nel 1992 alla sfilata Rock ‘N Rule di Versace e agli MTV Video Music Awards dello stesso anno.

La festa, organizzata dalla stessa Cindy Crawford, si è svolta in uno dei locali più trendy del momento di New York, il Paradise Club. Parola d’ordine stupire, e quindi il dress code degli ospiti è stato molto particolare. Se la top model degli anni ’90 ha scelto un look ispirato a Cher, come mostrato su Instagram, sua figlia ha voluto omaggiare proprio lei.

Capelli cotonati, trucco calcato, un bustino a rete con cinte sadomaso al posto delle bretelle, in puro stile Versace, e minigonna di pelle. Per un attimo è sembrato di vedere Cindy ma, si sa, molti stilisti e fotografi stanno giocando sulla somiglianza tra madre e figlia.

Il regalo più bello per i suoi 18 anni? Kaia Gerber non ha dubbi, la copertina del mese di ottobre di Vogue UK, come detto in una recentissima intervista. La modella è stata immortalata dal fotografo Steven Maisel, e l’articolo che accompagna il servizio parla della sua ascesa al successo.

Intanto Cindy Crawford, che ha anche un altro figlio, Presley, dal marito Rande Gerber, ha celebrato questo traguardo con un post su Instagram, con due foto di Kaia da bambina e oggi.

“Da questo a questo in un battere di ciglia! Buono compleanno @kaiagerber. Sono molto orgogliosa della giovane donna che se diventata! Tutto il meglio per l’anno che verrà!“.