Pantalone cropped e sneakers bianche, Kate Middleton ha scelto un look casual (e che si può copiare anche con capi low cost) per presenziare al press day del Chelsea Flower Show.

Dopo la visita privata in cui ha mostrato al marito William e ai figli il giardino progettato da lei con l’aiuto di due famosi architetti del verde Andrée Davies e Adam White, la Duchessa di Cambridge è tornata a fare da padrona di casa di uno degli eventi più glamour del maggio londinese.

L’imperdibile appuntamento londinese, che si tiene dal 21 al 25 maggio, non vede solo il progetto della duchessa di Cambridge per un giardino a misura di bambino come grande novità: attesa la presentazione della Clematis Meghan, un fiore dalle sfumature del viola dedicato a Meghan Markle (in passato anche Kate ha avuto una Clematis che porta il suo nome così come Elisabetta una rosa, la Queen Elizabeth Pink Rose, mentre a Lady Diana dopo la sua morte hanno dedicato una Dalia bianca).

Per la presentazione alla stampa, Kate ha indossato un outfit comodo e informale, perfetto per la passeggiata all’aria aperta: ecco come copiarlo.

Come copiare il look casual

Sono di Zara i pantaloni cropped a vita alta in tessuto misto lino rosa antico con gamba dritta, da abbinare con la camicia bianca di Mango in tessuto di cotone ricamato con collo stondato e maniche corte.

Kate Middleton indossa la classica Superga 2750 unisex: sneakers in tela con tomaia in puro cotone extraforte sfoderato, perfettamente traspirante e suola in gomma naturale vulcanizzata. Alla vita, si può abbinare una cintura in pelle di H&M in rosa antico, ton sur ton con i pantaloni, come la Duchessa.