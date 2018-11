Kate Middleton e il Principe William hanno partecipato a un incontro contro il bullismo presso gli studi televisivi BBC Broadcasting House; la Duchessa di Cambridge per l’occasione ha riciclato ancora l’abito e stavolta si tratta di un modello turchese Emilia Wickstead scelto per la terza volta.

Durante l’incontro con le famiglie di ragazzini vittime del bullismo e del cyber bullismo, nella settimana dedicata alla lotta a questo problema sempre più presente nelle scuole, i Duchi di Cambridge hanno conversato con i presenti a riguardo di una nuova applicazione della Apple dedicata proprio a questo problema, che tiene informati i genitori su ciò che accade ai propri figli. Il tutto è stato filmato, e il video verrà mostrato nelle prossime settimane sulla BBC. Kate Middleton e il Principe William hanno da sempre a cuore questa tematica, così come la cura dei problemi mentali negli adolescenti, un impegno molto serio nel quale prestano spesso il loro volto per campagne di sensibilizzazione.

Kate è arrivata negli studi della BBC a Londra con un abito turchese, il modello Alice di Emilia Wickstead, al ginocchio, realizzato in crepe di lana doppia, con un corpetto aderente, fascia in vita, gonna a pieghe.

Lo avevamo già visto indosso a Kate nel 2014, durante la sua visita di stato in Nuova Zelanda, e nel 2015, durante un impegno a Londra, che lo aveva scelto anche in rosa pastello per altre occasioni. Siamo abituati ormai alle sue ripetizioni nel look, tanto che Kate Middleton è stata ribattezzata un po’ malignamente dai media inglesi “la regina del riciclo“.

Ai piedi Kate portava un paio di scarpe nere di Gianvito Rossi (600 euro circa), mentre gli orecchini di foglie d’oro con diamanti sono di Oak Leaf, indossati a Wimbledon la scorsa estate.

L’applicazione per smartphone presentata da Kate Middleton e il Principe William, Own It, verrà ora diffusa in tutte le scuole del Regno Unito, per un nuovo approccio con gli adolescenti per risolvere il problema del bullismo.