Kate Middleton e Meghan Markle indossano abiti simili di stilisti diversi per due impegni nel sociale nella stessa giornata: Kate veste Paule Ka, Meghan Club Monaco, entrambe in bordeaux.

Tenute sempre “d’occhio” per il loro guardaroba, colpisce la scelta di due outfit molto simili a poche ore di distanza. Ovviamente la differenza che le rende uniche sta negli accessori e nei dettagli, dalle scarpe ai tagli degli abiti, un completo gonna per la Middleton, un cappotto con abito corto per la Markle.

Vediamo nel dettaglio i loro look da gemelle di stile e gli importanti eventi ai quali hanno preso parte.

Kate Middleton in Paule Ka

Kate Middleton ricicla ancora un abito, questa volta firmato Paule Ka, per una visita al centro di neuroscienza infantile a Londra. La Duchessa di Cambridge si è recata presso l’University College, dove ha incontrato un team di ricercatori che si occupano di malattie neurologiche nell’infanzia.

Kate Middleton ha visitato i laboratori, dove ha potuto vedere da vicino le nuove ricerche in campo medico del centro universitario londinese, ha visionato filmati e progetti digitali e ha incontrato il dottor Eamon McCrory, uno dei massimi luminari inglesi. Il centro collabora anche con l’Anna Freud Centre for Children and Families, un’associazione sostenuta da Kate Middleton e il Principe William.

Kate indossava un tailleur bordeaux giacca e gonna di Paule Ka, già portato in diverse occasioni, come nel 2012 per una visita presso il Middle Temple e nel 2017 in Galles.

La giacca è a doppio petto, con un collo a scialle, due tasche frontali applicate, una tasca sul petto obliqua e dettagli peplum modificati in vita. Kate portava una borsa nera scamosciata Mulberry Bayswater, abbinate a scarpe sempre nere e scamosciate, delle pump Tod’s. Il look è completato dai suoi orecchini Asprey Oak Leaf, indossati in diverse occasioni. Kate porta i capelli legati, dettaglio che in questa occasione sottolinea la somiglianza di look con Meghan.

Meghan Markle in Club Monaco

Meghan Markle ha visitato la mensa Hubb Community Kitchen a Londra, riaperta grazie i fondi raccolti attraverso il libro di cucina promosso dalla Duchessa e alle donne del centro culturale musulmano che si occupa della mensa. Meghan, che indossava un completo Club Monaco, ha cucinato con le volontarie presenti.

È stato proprio grazie al ricavo dalla vendita di Together: Our Community Cookbook, la mensa ha potuto riaprire a tempo pieno sette giorni su sette, dopo aver ridotto negli scorsi mesi la propria attività a soli due giorni a settimana, a causa della mancanza di fondi sufficienti.

Così la Duchessa è tornata in visita nella sede della mensa, creata da donne sfollate dopo il tragico incendio della Grenfell Tower nel 2017, che ha visto la morte di 72 persone, per controllare i primi frutti dei fondi ottenuti. Meghan Markle è stata accolta molto calorosamente, specie da una delle donne musulmane a capo dell’attività benefica, che l’ha abbracciata a lungo, un gesto che ha fatto il giro del mondo, alzando ancora l’indice di gradimento di Meghan, ormai sempre più amata dai sudditi inglesi e non solo.

La Duchessa di Sussex è stata accompagnata dalla sua amica e chef Michelin Clare Smyth, e insieme alle volontarie del centro hanno preparato oltre trecento pasti, dato l’enorme numero di persone alle quali la mensa dà un pasto caldo ogni giorno.

Meghan Markle è apparsa divertita e a suo agio tra i fornelli, nel suo abito borgogna firmato Club Monaco, così come il cappotto indossato al suo arrivo, della linea Daylina. Il vestito è in poliestere con polsini dritti con doppio bottone, rivestiti in tessuto, e colletto di velluto. Il cappotto è realizzato in misto lana e presenta un singolo spacco sul retro per facilitare il movimento e tasche a filetto sul fianco. Completano il look degli stivaletti Givenchy e il Jamie Love Ring, anello con la scritta “Love” (amore). Il dettaglio che avvicina il suo look a quello di Kate sono le calze coprenti scure, di solito non indossate dalla Duchessa di Sussex.

I fondi raccolti dal libro, che in poche settimane ha già venduto 44 mila copie solo nel Regno Unito, saranno destinati in parte anche a una seconda iniziativa, ovvero ai cibi per neonati per donne in difficoltà economica o vittime di violenza domestica.

I look delle due Duchesse sono sempre più simili, con dettagli importanti che fanno la differenza. Entrambe impegnatissime nel sociale, sono diventate vere icone di stile, e non solo in Gran Bretagna. Voi quale look corto in bordeaux avete preferito? L’elegante Kate Middleton o la più easy Meghan Markle?