A più di 20 anni dalla sua morte, Lady Diana continua a influenzare la moda con il suo stile unico: non stupisce, quindi, che Kate Middleton e Meghan Markle, che hanno sposato i figli della principessa, ne subiscano il fascino e cerchino in qualche modo di imitarla, di prendere ispirazione dai suoi look.

La duchessa di Cambridge e la duchessa del Sussex, del resto, hanno raccolto l’eredità di Lady D non solo fisicamente, grazie a fondi e gioielli lasciati al Principe William e al principe Harry dalla madre, ma anche spiritualmente. Kate Middleton è stata la prima a fare breccia nel cuore dei sudditi dalla tragica morte di Diana Spencer, portando una ventata di giovinezza e novità nella famiglia reale, mentre Meghan, con i suoi strappi al protocollo e la sua spontaneità, sembra aver definitivamente scardinato quello che di più stantio era rimasto nella monarchia, proprio come la principessa del Galles aveva fatto ai tempi del divorzio da Carlo.

I look iconici di Lady Diana non potevano passare inosservati a due “reali” così piene di stile, eleganza, personalità, che con le loro scelte sono capaci di influenzare le mode e innalzare le sorti dei brand come per magia.

Ecco gli outifit più belli per cui Kate Middleton e Meghan Markle si sono ispirate – presumibilmente – ai look di Lady D.

Kate Middleton: i look omaggio a Lady D

Abito Prada a fiori. Kate Middleton ha scelto per la commemorazione dei 20 anni dalla morte di Lady D un vestito a fiori midi, con fiocco al collo, firmato Prada, dalla foggia e dalle tonalità simili a un abito scelto da Diana stessa.

Cappotto pied de poule Catherine Walker. Tra i look più belli in gravidanza di Kate, quello con cappotto firmato Catherine Walker che con il suo pied de poule bianco e rosso richiama il completo di Moschino indossato da Diana al battesimo della principessa Eugenia nel 1990.

Abito lungo Jenny Pakham. Scelto per la cena di beneficenza 100 Women in Hedge funds, il lungo abito con balze e fantasia floreale scelto dalla Duchessa di Cambridge ha richiamato alla mente dei più l’outfit elegante di Diana firmato, non a caso, Catherine Walker.

Gli outfit di Meghan Markle ispirati a Lady Diana

Abito floreale Oscar de la Renta. Il maxi abito floreale bianco e azzurro scelto dalla Duchessa di Sussex nel giugno 2018 per il matrimonio della cugina del principe Harry, Celia McCorquodale, ricorda molto nei colori e nella fantasia la tunica che la principessa Diana indossava in un impegno ufficiale in Arabia Saudita nel 1986.

Cappotto tartan Burberry. Alla conquista del cuore degli Scozzesi, grazie al tartan. Meghan lo ha fatto nel febbraio 2018 con il cappotto Burberry, e prima di lei Lady Diana.

Abito rosso Jill Jill Stuart. Anche prima del ritiro dalle scene, probabilmente Meghan guardava a Diana come fonte di ispirazione dei look. A dimostrarlo il modello da giorno Jill Jill Stuart indossato nel 2016, prima del fidanzamento con Harry, simile a uno dei tantissimi abiti rossi molto amati dalla compianta principessa del Galles.