Kate Middleton e Meghan Markle sono state secondo la stampa le ospiti più attese della serata di festeggiamenti in occasione dei 70 anni del Principe Carlo, a Clarence House, residenza privata del futuro Re e di Camilla: purtroppo si è trattato di un ricevimento privato, quindi i media sono riusciti a catturare solo l’arrivo in auto degli invitati, ed è stato possibile dare solo un’occhiata furtiva ai look delle due Duchesse.

Entrambe sono apparse elegantissime nei pochi scatti pubblicati dal Daily Mail, capelli raccolti in regali chignon e orecchini molto preziosi.

Kate Middleton porta un paio di pendenti a goccia di quarzo (o forse di morganite), circondati da tanti piccoli diamanti, non appartenenti ad alcuna collezione reale, probabilmente un dono di nozze, indossati già in diverse occasioni dalla Duchessa di Cambridge. Kate indossa un abito rosa, con roselline applicate, volant e ricami. Si ipotizza che sia un pezzo su misura di Jenny Packham anche se, come d’abitudine di Kate Middleton nelle occasioni eleganti, potrebbe essere un Alexander McQueen o un Temperley London.

Gli orecchini di Meghan Markle sono invece di strass e cristalli, già indossati durante la visita alle Fiji. Non c’è modo di vedere alcun dettaglio del suo abito.

Tanti gli ospiti stranieri presenti alla festa per Carlo, come i reali di Norvegia, di Grecia, Alberto di Monaco, la regina Sofia di Spagna con la Principessa Irene, i reali di Lussemburgo, d’Olanda e del Belgio, fino alla Regina Rania di Giordania.

Della famiglia reale sono stati fotografati al loro arrivo le Principesse Beatrice e Eugenie con il neo sposo, i Duchi di Kent, il Principe Filippo e Zara, figlia della Principessa Anna.

Secondo quanto scritto dal Daily Mail è stata la Regina Elisabetta II a fare il brindisi, durante il quale si è detta emozionata di aver potuto assistere al settantesimo compleanno del figlio, onore che pochi genitori ricevono.